作家蔡璧名病逝…曾罹癌以中醫武術調養 生前叮嚀：好好吃飯 關機睡覺

知名作家蔡璧名昨天病逝，享壽60歲。她任教的台大中文系已發布訃告，作家初安民和陳文茜等皆在臉書粉專表達悼念。蔡璧名被譽為莊子跨越時空的忘年交，她曾罹患子宮頸癌，透過中醫和武術調養身體，曾在臉書寫道「給走在抗癌、抗疾、抗情傷路上的朋友」，叮嚀「好好吃飯、關機睡覺、鍛鍊己身、愛養己心。」

這則去年九月的臉書貼文寫給抗癌、抗疾、抗情傷路上人，「如果你願意徹底關掉焦心與傷心之門。專注地走上好好吃飯、關機睡覺、鍛鍊己身、愛養己心的鬆柔之道，肯定能發現鏡中人氣色、體態、神情，不斷發生微妙到令人深感生歡的美好變化。」

蔡璧名在42歲那年罹患子宮頸癌第3期，醫師說，5年內死亡率高達75％。蔡璧名於2021年接受本報採訪指出，接受西醫治療以外，她也勤練太極拳、以傳統醫學《黃帝內經》養身、用道家思想《莊子》養心，半年後奇蹟病癒。抗癌之路讓她對傳統文化、醫學有更深的認識，便著手寫書，莊子系列、《穴道導引》、《醫道同源》等暢銷書都是癌後著作。

罹癌之後，蔡璧名就謹遵醫囑，不群聚、少去密閉空間成為習慣，疫情期間，她依然過著「好好吃飯、好好睡覺、好好鍛鍊」的穩定生活。

蔡璧名說，傳統醫學中，使身體產生「正氣」對抗疾病的關鍵之一是攝取「水穀」。所謂水穀，就是白米、糙米、小米等穀類，吃對了、量夠了，經絡才會活絡，抵抗力也才足夠。吃足水穀，並兼顧當代營養學——足夠的蛋白質、維生素，就是「好好吃飯」。

至於「好好睡覺」，每個人睡不好的原因不同，傳統醫學中說「胃不和則臥不安」，若是腸胃問題，就想辦法促進消化代謝能力，但更多人睡眠品質差是因為身體不夠放鬆，蔡璧名則是透過東方修鍊像是太極拳、穴道導引等放鬆身體，達到舒經、活血、養氣、安神的境界。

但身體的鍛鍊還不足夠，蔡璧名認為，真正的健康也要做到心的鍛鍊，像李白說的「不知有吾身，此樂最為甚」，或是白居易「身適忘四肢、心適忘是非」的境界，提升心理面對世間紛擾的能力。

蔡璧名長年鑽研「莊子」、「老子」，著有《正是時候讀莊子》、《莊子，從心開始》等著作，均獲得兩岸讀者好評。2014年，其於台大開放式課程推出正是時候讀莊子系列課程，成為台大熱門線上課程之一累計大量聽眾，並多次獲選台大優良教師、榮獲台大傑出教學獎。

