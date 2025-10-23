膝關節置換 馬偕醫院導入AI輔助手術

膝關節退化是中高齡族群常見的慢性疾病，全台每年約有2至3萬名病患接受人工膝關節置換手術。為提高手術精準度與病人安全，馬偕醫院導入「電腦機器手臂輔助全膝關節置換手術」，結合高精度影像導引與AI人工智慧演算法，於術中精準規畫與切割，可減少骨頭與軟組織破壞，使傷口與出血量減少2至3成，術後恢復時間縮短。

63歲盧女士多年前摔傷導致膝蓋受損，合併退化性關節炎與O型腿變形達16度，長期行走困難。經接受電腦機器手臂輔助手術，不僅傷口小、疼痛減輕，術後隔天即可下床，兩周後便行動自如，盼能重返爬山生活。

馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷表示，人工膝關節置換自1962年由英國骨科醫師發明，被譽為醫療史上「人類第一次戰勝老化」的重要里程碑。隨著科技發展，手術逐漸邁向「精準醫療」與「微創手術」兩大方向，如今AI與機械手臂技術的導入，讓醫師能在縮小傷口的同時達到高精度成果，提升安全性與術後品質。

柳宗廷指出，AI輔助手術分三步驟，首先透過AI建立個人化術前規畫，再結合機械手臂導航輔助醫師精準切割，最後依最佳角度與位置植入人工關節，使手術誤差幾近為零。

「時代在走，AI要有。」柳宗廷說，與傳統手術相比，AI輔助手術可有效降低組織損傷、縮小傷口、減少出血與疼痛，恢復快、併發症風險低，猶如從紙本地圖進化到GPS導航，精準度有天壤之別。

馬偕醫院副院長黃文傑表示，傳統手術仰賴醫師經驗與師徒傳承，每位病人骨骼角度、生理條件皆不同，難以用同一方式處理。AI輔助手術能有效補足經驗差異，透過電腦模擬與角度校正協助醫師精準定位，不僅提高手術安全與穩定度，也讓病人傷口更小、疼痛更輕、復原更快，顯示智慧醫療已成未來外科手術的趨勢。