健康你我他／洗米水再利用 植物的好肥料

「這些洗米水放地上要做什麼？為何不把洗米水倒掉，還用鍋子裝好放地上？」爸爸覺得這些洗米水，不是值錢的東西，應該要倒掉，放太久還會引來蚊子。

生活中有很多不起眼的東西，其實都是寶物，洗米水在日常生活中，有很多功用，若能善加利用，會帶來許多便利。洗完米的水，我不會將它倒掉，而是裝在鍋子裡，再慢慢地拿到一樓的外面或二樓的後陽台澆植物，不僅可以省水，還可以讓植物得到養分。

洗米水的好處雖然多，但不建議拿來洗碗，因為洗米水中會有雜質和細菌，有時候還會有一些蟲卵，所以最環保的方式就是用來澆花和植物。還有洗完菜後的水，我都會拿去澆花，這樣對植物的幫助也很大。

看著家中的植物愈長愈好時，真的該感謝洗米水的滋潤，它提供氮、磷、鉀等微量元素，是植物的溫和肥料，除了有陽光照射之外，還有洗米水提供養分，所以它也被視為環保中的珍貴品之一。

地球只有一個，只要用心，就能找出許多環保方式來愛惜這個環境，植物和花不會說話，除了乾淨的水去澆它外，有時洗米水淋在它們身上時，也會用一種美好的方式呈現給大家看，每個人從小地方做起，就是守護地球最好的方式。