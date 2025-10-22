快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

阿茲海默症治療新突破！中國附醫首劑新藥施打

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師盧韻如（左）為陳女（右）測試動作與認知功能，評估記憶、專注及執行能力，確認符合阿茲海默症新藥治療條件。圖／中國附醫提供
醫師盧韻如（左）為陳女（右）測試動作與認知功能，評估記憶、專注及執行能力，確認符合阿茲海默症新藥治療條件。圖／中國附醫提供

衛福部資料統計，2024年65歲以上失智症人口約35萬人，其中阿茲海默症占七成以上。中國醫藥大學附設醫院宣布，昨完成院內首劑「欣智樂」（Donanemab）施打，象徵阿茲海默症治療邁入「精準醫療」新時代，為病人與家屬帶來延緩病程的新希望。

中國醫藥大學附設醫院失智醫療中心副主任盧韻如說明，首例為80歲陳女，她在過去幾年記憶力逐漸衰退，甚至出現幻覺與幻聽，常懷疑家人偷拿物品，經中心團隊評估，確診為輕度阿茲海默症，符合新藥治療條件，陳女昨接受首劑「欣智樂」施打。

盧韻如指出，傳統阿茲海默症藥物主要針對症狀改善，但無法阻止病程惡化；「欣智樂」屬於新一代β類澱粉蛋白單株抗體，最大突破在於能針對病理根源，即β類澱粉蛋白沉積作用，可清除腦內不可溶性斑塊，並減少新斑塊形成，從根本延緩神經退化。

盧韻如說明，「欣智樂」是美國FDA與衛福部皆核准的疾病修飾型治療藥物，可使病程惡化速度平均減緩約35%，為病人爭取更多清晰記憶與自理生活的時間，增加與家人共度的每一刻。

盧韻如指出，病人在接受「欣智樂」治療前，須經過嚴謹的生物標記確認流程，治療期間，醫師將定期進行神經學評估與影像追蹤，確保治療安全。常見副作用較需注意的為輕微腦水腫或微小出血，建議於第2、3、4、7 次施打前安排MRI檢查，以確保療程安全穩定。

盧韻如說明，該院的「失智醫療中心」以失智症早期診斷、精準治療為核心宗旨，提供一站式整合照護服務，未來將持續引進國際最新藥物、外泌體治療、rTMS治療，結合人工智慧、大數據分析與生物標記研究，全面推動失智症的早期診斷、精準檢測與精準治療。同時，醫院也積極與國際頂尖學術機構合作，共同推動阿茲海默症臨床研究與轉譯醫學發展。

醫師盧韻如（左）在診間為陳女（右）評估病情，協助陳女找到最適合的治療方案。圖／中國附醫提供
醫師盧韻如（左）在診間為陳女（右）評估病情，協助陳女找到最適合的治療方案。圖／中國附醫提供

失智症 阿茲海默症 中國醫藥大學

延伸閱讀

失智在院治療玩遊戲 健腦APP化身 「量腦計」

出現這些變化別當只是變老 專家提醒阿茲海默症10大早期警訊

女性真的更容易罹患失智症！科學家發現原因：大腦發炎基因是2倍

嘉惠中部患者 光田醫院完成首例阿茲海默症新藥施打

相關新聞

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

受到東北季風及第24號颱風外圍環流影響，中央氣象署持續發布豪雨事件，並針對北北基桃等7縣市發布豪雨特報。氣象署指出，受東...

阿茲海默症治療新突破！中國附醫首劑新藥施打

衛福部資料統計，2024年65歲以上失智症人口約35萬人，其中阿茲海默症占七成以上。中國醫藥大學附設醫院宣布，昨完成院內...

張大千遺作「廬山圖」 10月25日南美館2館展出

台南國美館籌備處推出「福爾摩沙時代」大展，第3階段由書畫名家張大千作品「廬山圖」揭幕，故宮院長蕭宗煌表示，「廬山圖」集山...

金廈小三通風浪未歇 23日航班依然全日停駛

受「風神」颱風外圍環流與東北季風持續影響，金廈海域風浪依然強勁，金門縣港務處今日傍晚宣布，依據小三通天候影響停航機制，明...

咖啡加「這款油」助燃脂、提神又穩糖！醫師曝每天5克最有效

含有中鏈三酸甘油酯（MCT）的油品近年被視為健康新寵，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書發文指出，適量攝取MCT油不僅能穩定血糖...

63歲婦膝蓋受傷多年不舒服 機械手臂、AI輔助手術換關節2周行動自如

63歲盧女士多年前摔傷跌倒後無法正常生活，且本身還有退化性膝關節炎導致O型腿變形16度等問題，經朋友也介紹前往馬偕紀念醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。