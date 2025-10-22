阿茲海默症治療新突破！中國附醫首劑新藥施打

衛福部資料統計，2024年65歲以上失智症人口約35萬人，其中阿茲海默症占七成以上。中國醫藥大學附設醫院宣布，昨完成院內首劑「欣智樂」（Donanemab）施打，象徵阿茲海默症治療邁入「精準醫療」新時代，為病人與家屬帶來延緩病程的新希望。

中國醫藥大學附設醫院失智醫療中心副主任盧韻如說明，首例為80歲陳女，她在過去幾年記憶力逐漸衰退，甚至出現幻覺與幻聽，常懷疑家人偷拿物品，經中心團隊評估，確診為輕度阿茲海默症，符合新藥治療條件，陳女昨接受首劑「欣智樂」施打。

盧韻如指出，傳統阿茲海默症藥物主要針對症狀改善，但無法阻止病程惡化；「欣智樂」屬於新一代β類澱粉蛋白單株抗體，最大突破在於能針對病理根源，即β類澱粉蛋白沉積作用，可清除腦內不可溶性斑塊，並減少新斑塊形成，從根本延緩神經退化。

盧韻如說明，「欣智樂」是美國FDA與衛福部皆核准的疾病修飾型治療藥物，可使病程惡化速度平均減緩約35%，為病人爭取更多清晰記憶與自理生活的時間，增加與家人共度的每一刻。

盧韻如指出，病人在接受「欣智樂」治療前，須經過嚴謹的生物標記確認流程，治療期間，醫師將定期進行神經學評估與影像追蹤，確保治療安全。常見副作用較需注意的為輕微腦水腫或微小出血，建議於第2、3、4、7 次施打前安排MRI檢查，以確保療程安全穩定。

盧韻如說明，該院的「失智醫療中心」以失智症早期診斷、精準治療為核心宗旨，提供一站式整合照護服務，未來將持續引進國際最新藥物、外泌體治療、rTMS治療，結合人工智慧、大數據分析與生物標記研究，全面推動失智症的早期診斷、精準檢測與精準治療。同時，醫院也積極與國際頂尖學術機構合作，共同推動阿茲海默症臨床研究與轉譯醫學發展。