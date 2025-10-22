入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

受到東北季風及第24號颱風外圍環流影響，中央氣象署持續發布豪雨事件，並針對北北基桃等7縣市發布豪雨特報。氣象署指出，受東北季風持續影響，北部雨勢預計到本周六才會趨緩，明日迎風面北海岸、新竹以北山區等地仍要提防局部大雨發生。

中央氣象署持續針對7縣市發布豪雨特報，台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）已有局部超大豪雨，台北市地區有局部大豪雨發生，基隆北海岸及宜蘭縣地區、台北市、新北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，台北、桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受東北季風影響，但相較今日，明、後天雨勢略少，但迎風面基隆北海岸、東北部、新竹以北山區等地還是有局部大雨或豪雨發生，北部與東半部仍會下雨，雨勢實際趨緩仍要到本周六待東北季風減緩，屆時氣溫回升，大台北平地降雨會出現空檔，但北部山區、基隆北海岸仍有局部降雨。

劉沛滕也指出，明天北台灣仍是整天偏涼、舒適，氣溫約在21至26度間，其他地區早晚偏涼，低溫在23至25度，但中南部白天高溫仍在28至32度。

劉沛滕分析，周日26日，下一波東北季風又會增強，北部、東半部又會出現局部降雨，預計該波東北季風將影響到下周二，下周三起東北季風再減弱，氣溫回升外天氣也會更穩定。