柴科夫斯基大賽大提琴首獎馮勇智 來台奏巴赫無伴奏

中央社／ 台北22日電

史上最年輕柴科夫斯基國際音樂大賽大提琴金獎得主馮勇智抵台，這次他將帶來巴赫全本「無伴奏大提琴組曲」；馮勇智表示，這套組曲共有6首，每一套都自成精彩小宇宙。

馮勇智（Zlatomir Fung）具有華人與保加利亞血統，也是當代最具代表性的大提琴新星，現在是美國茱莉亞音樂學院大提琴教師，音感高貴，渾然天成；他是柴科夫斯基國際音樂比賽大提琴組一等獎得主，也是40年來首位獲此殊榮的美國音樂家，以獨奏家身分巡演於美國、歐洲與亞洲各大音樂廳。

馮勇智表示，要聆聽巴赫「無伴奏大提琴組曲」，對樂迷來說非常耗費精力，「這六組組曲初聽之下頗為相似，正因為這種相似性，反而需要樂迷專注感受獨特之處。」

馮勇智表示，巴赫組曲本質上都是舞曲形式，「這意味著音樂與律動密不可分，與舞蹈、身體動作及情緒表達都有著深刻連結」；馮勇智也說，這這六首樂曲都是各自獨立小宇宙，而且精彩，他也會以自己的詮釋為音樂留下清晰而難忘記憶點。

談及古典音樂使命，馮勇智認為最深刻意義在於「專注細節」，他說人們容易理所當然地忽略許多微小卻有意義的事物，「比如我們與家人的關係，看似微不足道，往往只是發個簡訊了事；但實際上，撥一通電話可能更為親切，這看似小細節，卻是我們可以做到的，只要我們重視。」

大提琴家馮勇智獨奏會將於10月27日在台北國家音樂廳，10月28日在高雄衛武營國家表演廳；台北場將演出巴赫「無伴奏大提琴組曲」一、五及六號組曲，高雄場次則將帶來二、三及四號組曲。

