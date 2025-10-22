雲門新作「關不掉的耳朵」 聲響驅動舞蹈化為節奏

快訊

中央社／ 台北22日電

雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作「關不掉的耳朵」10月23日起首演，廚房鍋碗瓢盆立體聲響迴盪在舞台與觀眾席間，驅動舞者肢體化為節奏，既抽象又具象。

這部由藝術總監鄭宗龍創作的作品，台北場由國家兩廳院主辦，並與法國國立鳳凰劇院共製。鄭宗龍表示，這次舞台元素包括燈光、擬音再加上音樂與雷射等等，合作藝術家非常多，如何恰如其分讓它們各自展現又不違和是最大的挑戰。

法國作曲家費南德茲（Esteban Fernandez）這次為舞作譜寫全新音樂，他在創作過程中與鄭宗龍密切交流，「這個作品建立在『不斷演化』之上，沒有任何片段重複，每一刻都帶來新的變化。在這樣的前提下為舞蹈創作音樂並不容易，讓音樂可以有機生長。」

聲音設計大師杜篤之與兒子杜均堂參與創作，他們在雲門排練場與生活環境中錄製、取樣多種聲音素材，讓這些日常聲響在劇場中成為具有空間感與層次的表現。

鄭宗龍說，「關不掉的耳朵」透過聲響層層堆疊，讓節奏、呼吸與空間相互牽引，希望觀眾在劇場裡不只是「聽見」，而是「被聲音包圍」，體驗舞蹈如何在聲響之中誕生。

「關不掉的耳朵」將於10月23日至26日演出，地點在台北國家戲劇院首演後，11月7日及9日台中國家歌劇院，11月15日至16日巡演至高雄衛武營國家藝術文化中心。

