台日鐵道友好 台鐵與日本一畑電車彩繪列車首航

中央社／ 新北22日電

台鐵公司與日本島根縣一畑電車在民國108年締結友好協定，雙方為紀念締結6週年友誼，特別規劃彩繪列車各自於台日舉辦首航活動，展現台日鐵道友好篇章。

台鐵公司今天上午在樹林站舉辦「台鐵×日本一畑電車彩繪列車首航典禮」。彩繪列車選用DR1000型柴油客車，行駛於風光明媚的平溪線及深澳支線，運行期間至115年10月21日止。

台鐵新聞稿表示，彩繪主題以台鐵吉祥物「漢娜、鐵魯」與日本一畑電車吉祥物「一畑君、島根貓」跨國同框亮相，並結合雙方著名旅遊景點，打造獨具特色的視覺饗宴。列車不僅可愛吸睛，也將成為旅客拍照打卡的新焦點。

日本島根縣出雲市10月8日發布新聞稿表示，即日起一畑電車啟動與台鐵友好合作，以台灣景點為主題的彩繪列車在出雲地區正式上線行駛，車身彩繪以溫暖活潑插畫風格呈現，融合台北101、野柳女王頭、彰化大佛、日月潭及纜車等經典意象，象徵台日鐵道文化深厚連結。

彩繪列車 台鐵 日本

延伸閱讀

相關新聞

咖啡加「這款油」助燃脂、提神又穩糖！醫師曝每天5克最有效

含有中鏈三酸甘油酯（MCT）的油品近年被視為健康新寵，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書發文指出，適量攝取MCT油不僅能穩定血糖...

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

受到東北季風及第24號颱風外圍環流影響，中央氣象署持續發布豪雨事件，並針對北北基桃等7縣市發布豪雨特報。氣象署指出，受東...

金廈小三通風浪未歇 23日航班依然全日停駛

受「風神」颱風外圍環流與東北季風持續影響，金廈海域風浪依然強勁，金門縣港務處今日傍晚宣布，依據小三通天候影響停航機制，明...

63歲婦膝蓋受傷多年不舒服 機械手臂、AI輔助手術換關節2周行動自如

63歲盧女士多年前摔傷跌倒後無法正常生活，且本身還有退化性膝關節炎導致O型腿變形16度等問題，經朋友也介紹前往馬偕紀念醫...

日本開放藥局可買「事後避孕藥」…台灣也跟進？食藥署回應了

日本政府近期核准藥局可以販售「事後避孕藥」，以非處方用藥方式販售，開放女性能直接購買，年齡不受限制也不用父母同意。各界關...

失智在院治療玩遊戲 健腦APP化身 「量腦計」

全台失智人口突破35萬人，耕莘醫院打造藥物、遊戲化認知訓練整合治療模式，幫助患者維持專注力與記憶力，透過開發14款APP...

