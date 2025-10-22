台日鐵道友好 台鐵與日本一畑電車彩繪列車首航

台鐵公司與日本島根縣一畑電車在民國108年締結友好協定，雙方為紀念締結6週年友誼，特別規劃彩繪列車各自於台日舉辦首航活動，展現台日鐵道友好篇章。

台鐵公司今天上午在樹林站舉辦「台鐵×日本一畑電車彩繪列車首航典禮」。彩繪列車選用DR1000型柴油客車，行駛於風光明媚的平溪線及深澳支線，運行期間至115年10月21日止。

台鐵新聞稿表示，彩繪主題以台鐵吉祥物「漢娜、鐵魯」與日本一畑電車吉祥物「一畑君、島根貓」跨國同框亮相，並結合雙方著名旅遊景點，打造獨具特色的視覺饗宴。列車不僅可愛吸睛，也將成為旅客拍照打卡的新焦點。

日本島根縣出雲市10月8日發布新聞稿表示，即日起一畑電車啟動與台鐵友好合作，以台灣景點為主題的彩繪列車在出雲地區正式上線行駛，車身彩繪以溫暖活潑插畫風格呈現，融合台北101、野柳女王頭、彰化大佛、日月潭及纜車等經典意象，象徵台日鐵道文化深厚連結。