2025呼叫音樂節首度回台舉辦 四大舞台主題曝光

「2025 呼叫音樂節（The Calling Festival）」將於11月1日至11月2日周末期間舉行，標誌著本屆活動首度回歸台灣舉辦。主辦單位今日公開活動期間的現場配置與合作夥伴資訊，確立音樂節將整合音樂演出、生活風格展售與餐飲市集，提供多面向的參與模式。

本屆呼叫音樂節全面擴大規模，共設有四個主題舞台：「好喜歡舞台」、「大寶藏舞台」、「是真愛舞台」與「有夠棒舞台」。活動兩日內，共計42組藝人與樂團將依序在四個舞台輪番進行演出。舞台分布於園區不同區域，確保音樂活動能涵蓋整體場域。

在合作夥伴方面，科技品牌OPPO獲選為本屆「官方唯一指定拍照手機」。OPPO於現場設置攤位，提供Find X9系列手機供樂迷體驗其影像技術與AI智慧功能。現場規劃情境拍照區，並舉辦拍照任務與社群截圖活動，參與者有機會獲得周邊商品。此外，活動期間亦設有固定時段的有獎徵答活動。

飲品合作夥伴包括海尼根（Heineken Silver）與Red Bull。海尼根Silver星銀啤酒將提供清爽口感飲品；Red Bull則規劃現場限定促銷活動，提供五種風味能量飲料，並包含買三送一優惠，同時推出「白桃風味」新品與能量調飲服務。

本屆呼叫音樂節在非音樂演出區域，規劃了包含生活風格品牌與餐飲的市集，總計集結超過50家人氣品牌。

在文創選物方面，進駐品牌包括「KO HA」、「CERES Parfums」、「NON」、「AUCB」等，主要提供時裝選物、配件與香氛產品。另有「瞎覓手染」、「Jog Your Memories」等攤位，展示手作手機繩、蠟繩編織與植物染製品。現場並設有「攏來拍拍貼機」提供紀念拍照服務。

餐飲市集部分，涵蓋臺灣在地經典炸雞品牌「繼光香香雞」，以及多樣化異國風味餐點，包括「韓式半半熱狗」、「極-KIWAMI-屋台」（大阪燒、章魚燒）、「春日糖餅」與「綺樂燒」。現場另有「釀牛-乾式熟成牛肉」供應現煎餐點，並提供「老楊紅茶」、「肥貓冬瓜茶」等手搖飲品，以及「冰冰蹦蹦」的果汁服務。甜點與微醺選項則有「FÂN Pâtisserie」法式甜點及「青玥梅酒」。

為鼓勵樂迷參與，主辦單位推出抽獎活動。凡購買門票、追蹤官方Instagram並留言者，即有機會獲得CENTURION 14吋小手提箱（共20名）。該抽獎活動期間自10月21日至10月31日，得獎名單將於11月1日及11月2日在活動現場抽出。本屆呼叫音樂節將由陳綺貞、田馥甄、麋先生與告五人等主要藝人進行演出。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康