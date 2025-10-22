張大千遺作「廬山圖」 10月25日南美館2館展出

快訊

中央社／ 台北22日電

台南國美館籌備處推出「福爾摩沙時代」大展，第3階段由書畫名家張大千作品「廬山圖」揭幕，故宮院長蕭宗煌表示，「廬山圖」集山水畫大成，很高興故宮典藏可到南部與觀眾見面。

「福爾摩沙時代」展第1階段曾展出國寶「甘露水」雕塑。策展人白適銘說，「廬山圖」是展覽第3期壓軸作品，也是張大千晚年身體抱恙狀況下創作的遺作。而「廬山圖」在2019年經文化部認定為國寶。

「廬山圖」自故宮運至台南市美術館2館展出，全程由警方護送，今天帶領媒體搶先觀賞。蕭宗煌說，張大千從小聰慧，習畫之路最大轉折是42歲到敦煌後找到許多元素，50歲後到西方遊歷，60歲集大成，綜合歷代繪畫經驗開始發揚潑墨、彩墨，將傳統繪畫技法發揚光大。

蕭宗煌表示，張大千近80歲時到了台灣，「廬山圖」便是其80歲後的力作。他的創作起因是受日僑好友李海天委託，要為旅館大廳裝飾作畫，全畫作耗費1年7個月，絹本長寬達10公尺、1.8公尺，可說是當時最大的絹布繪畫，達到可觀、可遊、可居意境，集山水畫大成。

許多名川大山都是作畫題材，蕭宗煌說，出乎意料的是張大千選擇廬山，卻從沒親自造訪，他是根據一些詩詞、圖像與描述去作畫，可從畫面觀察畫作左側色彩濃烈，右側是淡色，「我個人推測他的繪畫是從左邊開始，還沒完全完成時就送到史博館展覽（張大千書畫展）。」

1983年1月，「廬山圖」與張大千其他50件作品一同展出，2月下旬取回畫作後，張大千還持續為畫作補筆，到了3月便心臟病發逝世。

蕭宗煌說，畫作上沒有落款、署名與鈐印，原本要題詩3首也僅題了2首，雖然是未完成的作品，但由此也可見其創作歷程。

除張大千作品外，展覽也精選反映台南地緣特色的藝術創作，如郭柏川記錄下府城過往地景的「台南運河」、劉啟祥「小憩」、朱玖瑩「安平鄉土館啟扉致詞」、許武勇「台南普濟殿廟庭」、沈哲哉「台南孔廟」、曾培堯「六道輪迴」、金潤作「觀音落日II」等。

「福爾摩沙時代」大展第3階段將自10月25日起至2026年1月4日於南美館2館展出。

