移工在台職場經驗調查出爐 勵馨：最在意「按時發薪」與「公平休假」

勵馨基金會今天發布跨產業移工調查指出，按時發薪與公平休假是移工最在意的事，少數移工不願推薦雇主，原因主要為公司違反基本勞動人權、不重視員工健康。

移工是台灣重要勞動力，為了解移工在台灣工作經驗，勵馨基金會今年7到9月間透過街訪和網路問卷進行「產業移工職場經驗」調查，今天記者會公布結果，共223份有效問卷，涵蓋來自菲律賓、泰國、印尼的移工。

調查結果顯示，其中85.2%參與調查的移工願意推薦公司，不願意的則有14.8%。此外，全台有超過100間企業受到移工推薦，其中包含上市櫃公司和中小型企業。

移工最關心的前5大職場議題，分別為：按時發薪、清楚公平的休假制度、員工健康保障、國籍平等、尊重宗教信仰。

馨基金會移住者服務中心主任李凱莉指出，移工願意推薦企業的主因為按時發薪和公平休假，「移工覺得公司願意守法就值得推薦」，另外也有移工肯定公司安排祈禱時間與場所、提供清真飲食、宿舍改善等。

在問卷中，不推薦企業主的勞動條件概況，以「違反基本勞動人權」最多、達25%，不重視員工健康也有21%。李凱莉說，移工表示雇主要求強制加班，不能拒絕，也不能休假，必須完全配合公司要求；她認為許多企業僅是消極遵守法規，部分職場仍有改善空間。

勞動部勞動力發展署官員胡欣野說，勞動部將自民國111年12月20日起，開放移工一站式服務，在移工入境後提供3天2夜入國講習，告知勞動權益」，提供「移工友善」的醫療院所資訊。另有1955專線受理相關個案。

尤其是女性移工，胡欣野表示，勞動部的「雙語雇主移工轉換中心」提供婦幼保護指引，指導雇主針對懷孕移工的相關保障與照護；北中南各和勵馨基金會等非營利組織創建婦幼諮詢中心，鼓勵移工有相關疑問可接洽，提供更完善的協助。