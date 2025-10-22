快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

移工在台職場經驗調查出爐 勵馨：最在意「按時發薪」與「公平休假」

中央社／ 台北22日電

勵馨基金會今天發布跨產業移工調查指出，按時發薪與公平休假是移工最在意的事，少數移工不願推薦雇主，原因主要為公司違反基本勞動人權、不重視員工健康。

移工是台灣重要勞動力，為了解移工在台灣工作經驗，勵馨基金會今年7到9月間透過街訪和網路問卷進行「產業移工職場經驗」調查，今天記者會公布結果，共223份有效問卷，涵蓋來自菲律賓、泰國、印尼的移工。

調查結果顯示，其中85.2%參與調查的移工願意推薦公司，不願意的則有14.8%。此外，全台有超過100間企業受到移工推薦，其中包含上市櫃公司和中小型企業。

移工最關心的前5大職場議題，分別為：按時發薪、清楚公平的休假制度、員工健康保障、國籍平等、尊重宗教信仰。

馨基金會移住者服務中心主任李凱莉指出，移工願意推薦企業的主因為按時發薪和公平休假，「移工覺得公司願意守法就值得推薦」，另外也有移工肯定公司安排祈禱時間與場所、提供清真飲食、宿舍改善等。

在問卷中，不推薦企業主的勞動條件概況，以「違反基本勞動人權」最多、達25%，不重視員工健康也有21%。李凱莉說，移工表示雇主要求強制加班，不能拒絕，也不能休假，必須完全配合公司要求；她認為許多企業僅是消極遵守法規，部分職場仍有改善空間。

勞動部勞動力發展署官員胡欣野說，勞動部將自民國111年12月20日起，開放移工一站式服務，在移工入境後提供3天2夜入國講習，告知勞動權益」，提供「移工友善」的醫療院所資訊。另有1955專線受理相關個案。

尤其是女性移工，胡欣野表示，勞動部的「雙語雇主移工轉換中心」提供婦幼保護指引，指導雇主針對懷孕移工的相關保障與照護；北中南各和勵馨基金會等非營利組織創建婦幼諮詢中心，鼓勵移工有相關疑問可接洽，提供更完善的協助。

移工 雇主 勞動部

延伸閱讀

蘆竹警走入移工宿舍宣導 3大主題強化法治、交安觀念

非法買工費猖獗 移工控「不道德與虐待的勒索」

20移工集體控訴被收100多萬買工費 勞團批勞動部閉眼不看裝不知

遭收高額買工費 移工盼廢除仲介剝削

相關新聞

咖啡加「這款油」助燃脂、提神又穩糖！醫師曝每天5克最有效

含有中鏈三酸甘油酯（MCT）的油品近年被視為健康新寵，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書發文指出，適量攝取MCT油不僅能穩定血糖...

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

受到東北季風及第24號颱風外圍環流影響，中央氣象署持續發布豪雨事件，並針對北北基桃等7縣市發布豪雨特報。氣象署指出，受東...

金廈小三通風浪未歇 23日航班依然全日停駛

受「風神」颱風外圍環流與東北季風持續影響，金廈海域風浪依然強勁，金門縣港務處今日傍晚宣布，依據小三通天候影響停航機制，明...

63歲婦膝蓋受傷多年不舒服 機械手臂、AI輔助手術換關節2周行動自如

63歲盧女士多年前摔傷跌倒後無法正常生活，且本身還有退化性膝關節炎導致O型腿變形16度等問題，經朋友也介紹前往馬偕紀念醫...

日本開放藥局可買「事後避孕藥」…台灣也跟進？食藥署回應了

日本政府近期核准藥局可以販售「事後避孕藥」，以非處方用藥方式販售，開放女性能直接購買，年齡不受限制也不用父母同意。各界關...

失智在院治療玩遊戲 健腦APP化身 「量腦計」

全台失智人口突破35萬人，耕莘醫院打造藥物、遊戲化認知訓練整合治療模式，幫助患者維持專注力與記憶力，透過開發14款APP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。