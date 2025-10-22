63歲婦膝蓋受傷多年不舒服 機械手臂、AI輔助手術換關節2周行動自如

63歲盧女士多年前摔傷跌倒後無法正常生活，且本身還有退化性膝關節炎導致O型腿變形16度等問題，經朋友也介紹前往馬偕紀念醫院就診，在醫師建議下運用「電腦機器手臂輔助全膝關節置換手術」，不僅傷口變小且恢復快速，術後隔天已經可以下床，約2周已行動自如，希望能盡速復原恢復爬山生活。

膝關節退化是台灣中高齡族群常見的慢性關節疾病之一，許多人選擇置換人工關節，為提升手術精準度與病人安全，馬偕醫院導入「電腦機器手臂輔助全膝關節置換手術」，將傳統手術結合高精度影像導引、AI人工智慧演算法，於術中精準規畫及切割，減少骨頭及軟組織破壞，傷口變小，且出血變少，縮短術後恢復時間，更加安全。

馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷表示，人工膝關節置換手術自1962年由英國骨科醫師發明以來，被譽為醫療史上「人類第一次戰勝老化」的重要里程碑。目前全台灣1年接受人工關節置換病人，約有2、3萬人。隨著科技不斷進步，人工關節置換的發展方向逐漸朝向「精準醫療」與「微創手術」2大目標邁進，如今，隨著AI與機械手臂輔助技術的導入，醫界終於能在縮小傷口的同時，達成高精度的手術成果。

柳宗廷說，AI輔助的人工膝關節置換手術主要分為三個步驟，首先透過AI模擬與修正，建立專屬病人的術前規畫；其次，於術中結合機械手臂導航，協助醫師精準切割，最後將人工關節依最佳角度與位置植入，讓手術結果幾乎「零誤差」。

「時代在走，AI要有。」柳宗廷說，與傳統手術相比，AI輔助手術能有效降低組織損傷、縮小傷口、減少出血與術後疼痛，並縮短恢復期與降低併發症風險。醫師形容，這就像從紙本地圖進化到GPS導航，「精準度有天壤之別」。

馬偕紀念醫院副院長黃文傑表示，傳統外科手術醫師往往必須透過反覆臨床經驗累積，老師怎麼教要學到百分百才能運用，但每位病人的骨骼角度與生理條件都不同，不可能用同一種方式處理。