日本開放藥局可買「事後避孕藥」…台灣也跟進？食藥署回應了

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
事後避孕藥只能當緊急補救措施，切忌過度依賴；青少年更應建立正確的性觀念。本報資料照片
日本政府近期核准藥局可以販售「事後避孕藥」，以非處方用藥方式販售，開放女性能直接購買，年齡不受限制也不用父母同意。各界關心台灣是否跟進？食藥署今回應，因涉及層面廣泛，除醫界、藥界，尚有兒少團體、家長團體、婦女團體等各自有不同訴求，需多方深入溝通協調達成共識。

食藥署藥品組副組長林意筑指出，有關事後避孕藥由醫師處方藥轉類為指示用藥，基於全民健康與安全，持續向各界請益，已於今年3至4月期間召開「緊急事後避孕藥轉為醫師藥師藥劑生指示藥之可行性專家會議」及「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性之試辦方案討論分享會議」，邀請不同領域團體與會。

緊急避孕藥又稱「事後避孕藥」，依照台灣現行法規屬於處方藥，需要醫師開立處方箋後才能取得。目前全球約有90多個國家已將緊急避孕藥列為非處方藥，日本在避孕藥議題趨於保守，但近日首次批准可在藥局出售，台灣是否開放備受關注。

婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，事後避孕藥是不得已的緊急手段，需要醫師把關，站在「安全」的立場，使用者一定要了解用藥風險。包括評估用藥資格、確保用藥時效性、避免濫用等，且事後避孕藥對身體有相當影響，例如引發經期紊亂、惡心嘔吐等副作用，絕非安全無副作用的用藥。

黃建霈強調，在診間開藥還可以當場進行衛教，或了解個案出血情形是否為身體其他健康因素，有些只有婦產科醫師才能分辨。尤其是子宮外孕千萬不行自行服藥，否則可能造成胚胎愈來愈大，導致撐破輸卵管。台灣的醫療相對方便，由醫師處方開立可追蹤效果及副作用，亦是很好的介入衛教機會。

