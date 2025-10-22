快訊

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

黃斑部病變非長者專利 40至50歲族群視力老化提前

中央社／ 台北22日電

台灣每年逾700萬人因眼科疾病就診，視覺問題已成台灣健康隱憂。專家提醒，黃斑部病變不是長者專利，視力老化恐提早，40至50歲中壯年族群應當心，早期診斷、及早治療成關鍵。

根據衛生福利部統計，台灣2023年約有721萬人因眼科疾病就診，較前1年增加約31萬人，其中黃斑部病變更是威脅民眾視力健康的主因之一。在亞洲地區相關性黃斑部退化病變，高達6成屬於多足型脈絡膜血管病變亞型。

多足型脈絡膜血管病變（PCV）病灶一旦破裂出血，患者視力可能瞬間降至重度視力障礙程度，恐造成不可逆的影響與沉重家庭負擔。中華民國愛盲協會理事長吳建良今天在記者會提醒民眾，黃斑部病變已非長者專利。

老年性黃斑部病變常見型態，有因老化引起的濕性年齡相關性黃斑部退化病變、多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變以及糖尿病引起的黃斑部水腫。吳建良說，過去黃斑部病變多見於65歲以上族群，但門診觀察到，如今40至50歲左右的中壯年族群，也常成為黃斑部病變患者。

據最新亞太視力健康調查，範圍涵蓋台灣、南韓、香港、泰國等亞洲國家，共4354名40歲以上的民眾參與，其中包含600位台灣受訪者。報告顯示，僅約3成會進行眼科檢查，雖多數人清楚視力受損將影響工作與生活，仍普遍存在視力退化是自然老化的迷思，導致未積極篩檢、就醫。

中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，黃斑部病變不一定只是單純視力老化，而是長期用眼行為累積結果。研究顯示，每增加100度近視就會提高60%黃斑部病變風險。視覺一旦受損，再先進的科技也難以完全恢復。預防與早期治療，是維持清晰視界的不二法門。

現代人重視體態與飲食管理，卻常忽略視覺保養。吳建良呼籲，民眾可使用「阿姆斯勒方格表」進行每月的自我檢測，一旦發現視力有扭曲、模糊、黑點或顏色黯淡等情況，應立即至醫院檢查，及早發現及早治療。

視力 老化 族群

延伸閱讀

40歲後老花眼找上門！大學眼科：過度用3C恐加速退化 佩甄代言盼早就診

不只視力問題，還讓你變笨！醫曝白內障如何讓認知能力悄悄流失

在漆黑戲院看電影會傷眼嗎？醫揭真正護眼之道：沒有食物能恢復視力

黃斑部病變 50歲以上失明主因

相關新聞

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

受到東北季風及第24號颱風外圍環流影響，中央氣象署持續發布豪雨事件，並針對北北基桃等7縣市發布豪雨特報。氣象署指出，受東...

咖啡加「這款油」助燃脂、提神又穩糖！醫師曝每天5克最有效

含有中鏈三酸甘油酯（MCT）的油品近年被視為健康新寵，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書發文指出，適量攝取MCT油不僅能穩定血糖...

金廈小三通風浪未歇 23日航班依然全日停駛

受「風神」颱風外圍環流與東北季風持續影響，金廈海域風浪依然強勁，金門縣港務處今日傍晚宣布，依據小三通天候影響停航機制，明...

63歲婦膝蓋受傷多年不舒服 機械手臂、AI輔助手術換關節2周行動自如

63歲盧女士多年前摔傷跌倒後無法正常生活，且本身還有退化性膝關節炎導致O型腿變形16度等問題，經朋友也介紹前往馬偕紀念醫...

日本開放藥局可買「事後避孕藥」…台灣也跟進？食藥署回應了

日本政府近期核准藥局可以販售「事後避孕藥」，以非處方用藥方式販售，開放女性能直接購買，年齡不受限制也不用父母同意。各界關...

失智在院治療玩遊戲 健腦APP化身 「量腦計」

全台失智人口突破35萬人，耕莘醫院打造藥物、遊戲化認知訓練整合治療模式，幫助患者維持專注力與記憶力，透過開發14款APP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。