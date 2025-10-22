黃斑部病變非長者專利 40至50歲族群視力老化提前

台灣每年逾700萬人因眼科疾病就診，視覺問題已成台灣健康隱憂。專家提醒，黃斑部病變不是長者專利，視力老化恐提早，40至50歲中壯年族群應當心，早期診斷、及早治療成關鍵。

根據衛生福利部統計，台灣2023年約有721萬人因眼科疾病就診，較前1年增加約31萬人，其中黃斑部病變更是威脅民眾視力健康的主因之一。在亞洲地區相關性黃斑部退化病變，高達6成屬於多足型脈絡膜血管病變亞型。

多足型脈絡膜血管病變（PCV）病灶一旦破裂出血，患者視力可能瞬間降至重度視力障礙程度，恐造成不可逆的影響與沉重家庭負擔。中華民國愛盲協會理事長吳建良今天在記者會提醒民眾，黃斑部病變已非長者專利。

老年性黃斑部病變常見型態，有因老化引起的濕性年齡相關性黃斑部退化病變、多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變以及糖尿病引起的黃斑部水腫。吳建良說，過去黃斑部病變多見於65歲以上族群，但門診觀察到，如今40至50歲左右的中壯年族群，也常成為黃斑部病變患者。

據最新亞太視力健康調查，範圍涵蓋台灣、南韓、香港、泰國等亞洲國家，共4354名40歲以上的民眾參與，其中包含600位台灣受訪者。報告顯示，僅約3成會進行眼科檢查，雖多數人清楚視力受損將影響工作與生活，仍普遍存在視力退化是自然老化的迷思，導致未積極篩檢、就醫。

中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，黃斑部病變不一定只是單純視力老化，而是長期用眼行為累積結果。研究顯示，每增加100度近視就會提高60%黃斑部病變風險。視覺一旦受損，再先進的科技也難以完全恢復。預防與早期治療，是維持清晰視界的不二法門。

現代人重視體態與飲食管理，卻常忽略視覺保養。吳建良呼籲，民眾可使用「阿姆斯勒方格表」進行每月的自我檢測，一旦發現視力有扭曲、模糊、黑點或顏色黯淡等情況，應立即至醫院檢查，及早發現及早治療。