台灣茶工藝文化展演桃機登場 百大青農國門推廣台灣茶文化

農業部輔導的「百大青農」長年致力推動青年返鄉與產業創新，青農得主即日起至2026年2月3日在桃園國際機場第二航廈D區台灣好廣場舉辦「百大青農X台灣茶工藝文化展演」，活動以茶工藝與真情台灣味為主題，結合茶藝展演、青農互動與現場茗品評鑑，在國門向國際旅客展現台灣茶的香氣與文化底蘊。

舉辦本次活動的采盟免稅店表示，「台灣茶工藝文化展演」由百大青農第七屆黃立倫、林祺順、李冠毅，以及第二屆林和春、第四屆李坤洲共同策劃，本次展演集結自然農法、智慧農機與創意品牌，以「傳統技藝與科技共存」為理念，展現新世代茶農如何以環境永續為核心，透過無氧發酵、自然農法和茶園管理等創新方式，讓台灣茶在國際市場中展現獨特風味與價值。