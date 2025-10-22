台灣茶工藝文化展演桃機登場 百大青農國門推廣台灣茶文化
農業部輔導的「百大青農」長年致力推動青年返鄉與產業創新，青農得主即日起至2026年2月3日在桃園國際機場第二航廈D區台灣好廣場舉辦「百大青農X台灣茶工藝文化展演」，活動以茶工藝與真情台灣味為主題，結合茶藝展演、青農互動與現場茗品評鑑，在國門向國際旅客展現台灣茶的香氣與文化底蘊。
舉辦本次活動的采盟免稅店表示，「台灣茶工藝文化展演」由百大青農第七屆黃立倫、林祺順、李冠毅，以及第二屆林和春、第四屆李坤洲共同策劃，本次展演集結自然農法、智慧農機與創意品牌，以「傳統技藝與科技共存」為理念，展現新世代茶農如何以環境永續為核心，透過無氧發酵、自然農法和茶園管理等創新方式，讓台灣茶在國際市場中展現獨特風味與價值。
采盟指出，展演期間舉辦多場互動活動，旅客可以在青年茶農帶領下，體驗手工揉茶、品茗聞香與茶風味輪教學。本次活動最讓人注目焦點的是「青農人像茶罐」，象徵這群青年農民對品質的自信與責任，他們用臉為茶保證，用心為風味背書，展現台灣茶的真實與誠意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言