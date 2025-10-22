咖啡加「這款油」助燃脂、提神又穩糖！醫師曝每天5克最有效

含有中鏈三酸甘油酯（MCT）的油品近年被視為健康新寵，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書發文指出，適量攝取MCT油不僅能穩定血糖，還有助於提升代謝力與專注力。他建議，民眾可從每天在咖啡、豆漿或溫水中加入約5公克開始，連續一週後再逐步增加至15至20公克，效果更顯著。

根據國際期刊《內分泌與代謝趨勢》（Trends in Endocrinology & Metabolism）指出，民眾若每日攝取10至20克中鏈三酸甘油酯（MCT），即使未刻意節食，也能啟動體內燃脂模式，改善腦霧、嗜睡與血糖不穩等問題。張家銘補充，MCT多半取自椰子油與棕櫚仁油，其中辛酸（C8）能高效轉化為酮體、促進腦部運作；癸酸（C10）代謝穩定且腸胃耐受性佳；而月桂酸（C12）具抗菌效果，但其酮體轉換效率相對較低。

張家銘指出，綜合含有C8與C10的MCT油品最適合日常補充，建議初期每日攝取約5公克，待身體適應後可逐步增加至15至20公克。他提醒，選購時應挑選標示成分清楚、無人工香料添加，並採避光包裝的產品，才能確保品質與穩定性。

適合MCT的族群

一、生酮或低碳飲食者

MCT能迅速代謝轉化為酮體，幫助身體更快進入燃脂狀態，提升能量利用效率。

二、運動族群或生活忙碌者

早晨若無 食慾 又擔心體力不足，可將MCT添加於咖啡、豆漿或溫水中，能延長專注與耐力，特別適合進行重訓、長跑或登山等活動者。

三、體重管理及易感餓者

慎用MCT的族群與方式

一、腸胃敏感者

過量攝取MCT可能引起腹瀉、噁心或腸鳴，建議每天從5毫升開始，讓腸胃逐步適應後再增加用量。

二、酮酸中毒風險者

第一型 糖尿病 患者、有酮酸中毒病史或長期飢餓者，使用MCT前應先諮詢 醫師

三、肝功能不佳者

雖然肝臟能快速代謝MCT，但 肝硬化 或重度 脂肪肝 患者攝取過量可能增加負擔。

四、高溫加熱

五、搭配低糖飲食

MCT雖能燃脂，但若同時攝取大量精緻澱粉，仍可能造成脂肪堆積，宜搭配蔬菜、優質蛋白質及其他好油一起攝取。