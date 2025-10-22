快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

一看到醫師就緊張！1/3「白袍高血壓」追蹤2年變成「真」高血壓患者

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
書田診所家醫科主任醫師何一成表示，白袍高血壓者不能輕忽平時的血壓測量。圖／書田診所
書田診所家醫科主任醫師何一成表示，白袍高血壓者不能輕忽平時的血壓測量。圖／書田診所

明明在家量血壓沒問題，一看到醫師就緊張、血壓飆高！50多歲女性疑惑，「每次到醫院量的血壓都超標」，原本幾個月前因為血壓偏高，服用二種藥物卻常感到頭暈無力，認為是「白袍高血壓」而自行停藥。醫師提醒，「白袍高血壓」有高達三分之一的患者，數年後會演變成真正的高血壓。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，「白袍高血壓」是指在平時在家量血壓，血壓值都在正常範圍，但是一到醫療院所量測血壓時，卻會測量出收縮壓大於140mmHg或是舒張壓大於90mmHg的高血壓，甚至愈量愈高。主因是看到醫護人員緊張，體內釋放壓力荷爾蒙，引發血壓上升。

以這名50多歲的女性為例，原本在家量的血壓162-165/96-100mmHg，於是就診求醫，沒想到在診間量的血壓上升到180/108mmHg。經過病史、理學檢查、心電圖、血液等檢查，調整給予一種高血壓藥物，終於控制住血壓，也減緩了頭暈無力等症狀。

研究指出，在醫療院所量血壓數值偏高的人之中，大約有五分之一屬於白袍高血壓，到了放鬆的環境，血壓又正常。但白袍高血壓患者大約有三分之一在追蹤2至3年後，會變成真的高血壓，罹患心血管疾病的可能性隨之上升。

何一成說，在醫療院所測量的血壓數值較高，若沒有平時居家高血壓數據比對參考，就有可能過量用藥，導致病人服藥後平時血壓過低，產生頭暈、無力，甚至造成跌倒受傷。不過，白袍高血壓者也應留意自身的血壓變化，才能辨別是否真的有高血壓。

何一成提醒，高血壓患者平時不一定有明顯症狀，頭暈、頭痛、心悸等症狀讓人容易混淆自律神經失調、睡眠不足或是感冒，應養成定期量血壓的習慣。而年齡、家族史、菸酒習慣、體重過重、缺乏運動、重口味、高血脂、高血糖等，都是罹患高血壓的高風險族群，更要隨時監測血壓狀況。

預防勝於治療，高血壓早期無明顯症狀，何一成強調，透過持續監測與良好生活習慣，才能有效控管風險。若超過120/80 mmHg參考值，建議定時量測並記錄；而日常要採三低一高（低油、低糖、低鹽及高纖）飲食、保持適當體重、養成規律運動，遠離「沉默的殺手」。

高血壓被稱為「沉默的殺手」，是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。圖／123RF
高血壓被稱為「沉默的殺手」，是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。圖／123RF

高血壓 生活習慣 醫師

延伸閱讀

白袍高血壓別輕忽 醫：3分之1追蹤2年變真高血壓

修正兵役體位 內政部：未來BMI值45內都要當兵

影／認了…15年前偽造高血壓閃兵 坤達：大約花20萬至30萬元

閃兵集團不僅陳柏霖、修杰楷等人？ 北市證實10多名疑高血壓逃兵

相關新聞

不痛最危險！乳癌最常盯上這「6種女人」 醫：早發現存活率超過90%

乳癌在早期往往沒有明顯症狀，不痛、不癢、甚至無感，但等到摸得到硬塊、或發現腋下腫塊時，往往已非早期階段。

台中疑現非洲豬瘟 黃昏市場現排隊搶買潮 攤商剁肉手沒停過

台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部宣布，今起豬隻禁宰禁運五天，並全面禁止廚餘養豬。禁令一出，肉品市場休市5天，很多看到新聞的菜...

一看到醫師就緊張！1/3「白袍高血壓」追蹤2年變成「真」高血壓患者

明明在家量血壓沒問題，一看到醫師就緊張、血壓飆高！50多歲女性疑惑，「每次到醫院量的血壓都超標」，原本幾個月前因為血壓偏...

馬偕引進AI機械手臂 「精準導航」置換人工關節

關節用久難免退化，換人工關節是選項之一，馬偕醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可縮小傷口同時精準切割，降低出血與疼痛，恢...

小三通復航半日湧滯留潮 軍機出動兩架疏運84人返台

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，金門小三通航線自10月19日起停航兩天，昨日中午天候短暫好轉，金廈航線恢復通航，並...

胃腸道基質瘤無典型症狀好發40歲以上 3D立體腹腔鏡切除恢復好

衛生福利部基隆醫院檢出一名病患罹患「胃腸道基質瘤」，腫瘤已超過2公分，病患經醫師建議後接受「3D立體腹腔鏡手術」切除腫瘤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。