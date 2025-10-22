一看到醫師就緊張！1/3「白袍高血壓」追蹤2年變成「真」高血壓患者

明明在家量血壓沒問題，一看到醫師就緊張、血壓飆高！50多歲女性疑惑，「每次到醫院量的血壓都超標」，原本幾個月前因為血壓偏高，服用二種藥物卻常感到頭暈無力，認為是「白袍高血壓」而自行停藥。醫師提醒，「白袍高血壓」有高達三分之一的患者，數年後會演變成真正的高血壓。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，「白袍高血壓」是指在平時在家量血壓，血壓值都在正常範圍，但是一到醫療院所量測血壓時，卻會測量出收縮壓大於140mmHg或是舒張壓大於90mmHg的高血壓，甚至愈量愈高。主因是看到醫護人員緊張，體內釋放壓力荷爾蒙，引發血壓上升。

以這名50多歲的女性為例，原本在家量的血壓162-165/96-100mmHg，於是就診求醫，沒想到在診間量的血壓上升到180/108mmHg。經過病史、理學檢查、心電圖、血液等檢查，調整給予一種高血壓藥物，終於控制住血壓，也減緩了頭暈無力等症狀。

研究指出，在醫療院所量血壓數值偏高的人之中，大約有五分之一屬於白袍高血壓，到了放鬆的環境，血壓又正常。但白袍高血壓患者大約有三分之一在追蹤2至3年後，會變成真的高血壓，罹患心血管疾病的可能性隨之上升。

何一成說，在醫療院所測量的血壓數值較高，若沒有平時居家高血壓數據比對參考，就有可能過量用藥，導致病人服藥後平時血壓過低，產生頭暈、無力，甚至造成跌倒受傷。不過，白袍高血壓者也應留意自身的血壓變化，才能辨別是否真的有高血壓。

何一成提醒，高血壓患者平時不一定有明顯症狀，頭暈、頭痛、心悸等症狀讓人容易混淆自律神經失調、睡眠不足或是感冒，應養成定期量血壓的習慣。而年齡、家族史、菸酒習慣、體重過重、缺乏運動、重口味、高血脂、高血糖等，都是罹患高血壓的高風險族群，更要隨時監測血壓狀況。