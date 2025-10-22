小三通復航半日湧滯留潮 軍機出動兩架疏運84人返台

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國防部今天派出2架次軍機協助疏運滯留人潮，民眾排隊提著行李登機。記者蔡家蓁／攝影
國防部今天派出2架次軍機協助疏運滯留人潮，民眾排隊提著行李登機。記者蔡家蓁／攝影

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，金門小三通航線自10月19日起停航兩天，昨日中午天候短暫好轉，金廈航線恢復通航，並加開雙向共6航次加班船，緊急運送超過2000名滯留廈門旅客返金，但大批中轉客隨即湧入尚義機場排隊候補返台，再度造成機場人潮擁擠，金門航空站也申請國防部協助疏運滯留人潮，原規畫執行3架次軍機支援，最終僅飛2架次載運84人返抵台北。

金門航空站今天上午統計仍有數百名旅客持續在現場候補，其中飛台北163人、台中35人、高雄108人，航空站據此向民航局與國防部申請協助，國防部原規畫派出3架次軍機執行緊急疏運任務，包括金門往松山2架次與金門往高雄1架次。

不過，由於金門小三通今日再度因海象不佳全日停航，不少原已訂好機位的旅客仍滯留廈門，釋出不少空位讓候補旅客搭乘，包括立榮中午飛台北的航班一次候補就叫32人，另有飛往高雄的班機甚至出現「座位有餘、候補無人」的情況。最終，國防部原預計支援的3架次軍機僅飛2架，共載運84名旅客返抵松山，飛往高雄的任務則取消。

金門航空站指出，航站與軍方人員在今日下午1時合作進行軍機叫號作業，兩架軍機於下午2時起陸續起飛，第一架於14時10分起飛，載運70人；第二架於14時34分起飛，載運14人。根據統計，截至下午2時30分，已有244名旅客候補上機，機場候補櫃檯前幾乎已無排隊人潮，滯留潮暫告舒緩。

不過，有航站人員私下透露，雖然今日的疏運任務暫時告一段落，但在目前航班班班客滿的情況下，若明日小三通恢復通航，勢必又將有數百名中轉客湧入尚義機場，屆時恐再度上演旅客高喊「我要回家」的混亂場面，不知道這樣情況何時才能終止。

國防部今天派出2架次軍機協助疏運滯留人潮，原規畫執行3架次軍機支援，最終僅飛2架次載運84人返抵台北。記者蔡家蓁／攝影
國防部今天派出2架次軍機協助疏運滯留人潮，原規畫執行3架次軍機支援，最終僅飛2架次載運84人返抵台北。記者蔡家蓁／攝影
國防部今天派出2架次軍機協助疏運滯留人潮，讓金門尚義機場短暫恢復平靜。記者蔡家蓁／攝影
國防部今天派出2架次軍機協助疏運滯留人潮，讓金門尚義機場短暫恢復平靜。記者蔡家蓁／攝影
國防部今天派出2架次軍機協助疏運滯留人潮。記者蔡家蓁／攝影
國防部今天派出2架次軍機協助疏運滯留人潮。記者蔡家蓁／攝影

