失智在院治療玩遊戲健腦 APP化身 「量腦計」

中央社／ 台北22日電

全台失智人口突破35萬人，耕莘醫院打造藥物、遊戲化認知訓練整合治療模式，幫助患者維持專注力與記憶力，透過開發14款APP簡易遊戲，如同大腦血壓計，觀察用藥前後變化。

耕莘醫院神經內科主任劉議謙今天在記者會表示，失智症患者中，約有6成是由阿茲海默症引起，阿茲海默症與類澱粉蛋白異常在腦中堆積有關，單株抗體藥物臨床與真實世界數據顯示能夠延緩病程，於2023年在美國上市，今年3月在台灣通過核准，適用對象為早期輕度失智。

天主教耕莘醫院2021年與中央研究院語言學研究所合作進行語言標記研究，累積影像與生物標記判讀經驗，包括類澱粉蛋白正子攝影（PET）與磁振造影（MRI）等，這些臨床研究基礎，讓團隊能在新藥問世後快速導入藥物評估與追蹤機制，縮短診斷與治療落差，讓病人更早受惠。

劉議謙說，阿茲海默症治療不僅侷限於藥物，更需從認知訓練與社會參與著手，治療時間不留白，每次回院施打新藥同時，也能進行遊戲化認知訓練，幫助患者維持專注力與記憶力。醫療團隊結合衛生局「社會處方箋」計畫，以患者興趣推薦社區活動，讓治療更具互動與延續性。

教耕莘醫院攜手中研院語言學研究所，開發「每日腦點心」APP，中研院語言學研究所研究員李佳頴表示，這款APP以失智常退化的腦區為基礎設計14款簡易遊戲，涵蓋注意力、執行功能、工作記憶、數學、視覺空間、語言等認知面向，每次訓練僅需2分鐘，APP可即時記錄訓練數據。

李佳頴說，時間一天天走，多項認知也悄悄退化，「每日腦點心」APP能幫忙訓練大腦肌肉，更讓各項認知表現，像血壓一樣每天可追蹤測量，以叫色作業（Stroop task）為例，需要依序識別出唸出星星、文字的顏色，訓練大腦額葉的衝突控制和執行功能。

李佳頴表示，APP同時引入「腦齡」與「常模比較」兩大指標，讓使用者可即時了解自己的表現相對於同齡群體的水準，將抽象的認知狀態轉化為具體數據。未來這些「腦齡」資料更可望與MRI影像、血液生物標誌及AI語言分析結果比對，持續優化治療追蹤。

語言 失智症 患者

