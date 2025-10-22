快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

聽新聞
0:00 / 0:00

馬偕引進AI機械手臂 「精準導航」置換人工關節

中央社／ 台北22日電
關節用久了難免退化，換人工關節是選項之一，馬偕醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可縮小傷口同時精準切割，降低出血與疼痛，恢復快、併發症更少。中央社
關節用久了難免退化，換人工關節是選項之一，馬偕醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可縮小傷口同時精準切割，降低出血與疼痛，恢復快、併發症更少。中央社

關節用久難免退化，換人工關節是選項之一，馬偕醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可縮小傷口同時精準切割，降低出血與疼痛，恢復快、併發症少，是膝關節手術「導航革命」。

60多歲盧女士今天在馬偕成果發表記者會上開心走動，秀出自己術後至今2週的膝蓋，表示「又可以跟以前一樣運動了！」幾年前她跌倒受傷，從此飽受膝蓋不適困擾，加上退化性膝關節炎，導致O型腿變形16度，透過AI輔助手術成功矯正，恢復相當良好。

「時代在走，AI要有！」馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷簡報說明，人工關節置換術在1962年問世，是醫療史上首次「戰勝老化」的技術。

柳宗廷指出，全台每年約有2萬到3萬名病人接受此類手術，隨著科技進步，骨科手術朝「精準醫療」與「微創手術」兩大方向發展，而AI正好讓這兩者得以兼得。

他形容，這就像從「紙本地圖」進化到「GPS導航」，傳統手術全憑經驗與手感，AI輔助手術能精準掌握每一步操作，提高手術精準度，降低對骨骼與軟組織的破壞，讓傷口更小、出血更少、疼痛更輕、恢復也更快，手術時間與傳統手術相近，但效果更好。

馬偕醫院骨科部主任盧永昌補充，這項技術目前屬自費項目，費用約新台幣10多萬元，現在主要應用於全人工膝關節置換，未來將陸續拓展至半人工膝關節與全髖關節手術；並預計於年底導入脊椎導航系統，應用於脊椎變形、滑脫及側彎等高難度手術。

微創手術 馬偕醫院 膝關節

延伸閱讀

胃腸道基質瘤無典型症狀好發40歲以上 3D立體腹腔鏡切除恢復好

40歲後老花眼找上門！大學眼科：過度用3C恐加速退化 佩甄代言盼早就診

影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

減重手術效果佳？ 醫揭副作用：吃不下、吃快容易吐 影響吸收營養不良

相關新聞

不痛最危險！乳癌最常盯上這「6種女人」 醫：早發現存活率超過90%

乳癌在早期往往沒有明顯症狀，不痛、不癢、甚至無感，但等到摸得到硬塊、或發現腋下腫塊時，往往已非早期階段。

台中疑現非洲豬瘟 黃昏市場現排隊搶買潮 攤商剁肉手沒停過

台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部宣布，今起豬隻禁宰禁運五天，並全面禁止廚餘養豬。禁令一出，肉品市場休市5天，很多看到新聞的菜...

一看到醫師就緊張！1/3「白袍高血壓」追蹤2年變成「真」高血壓患者

明明在家量血壓沒問題，一看到醫師就緊張、血壓飆高！50多歲女性疑惑，「每次到醫院量的血壓都超標」，原本幾個月前因為血壓偏...

馬偕引進AI機械手臂 「精準導航」置換人工關節

關節用久難免退化，換人工關節是選項之一，馬偕醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可縮小傷口同時精準切割，降低出血與疼痛，恢...

小三通復航半日湧滯留潮 軍機出動兩架疏運84人返台

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，金門小三通航線自10月19日起停航兩天，昨日中午天候短暫好轉，金廈航線恢復通航，並...

胃腸道基質瘤無典型症狀好發40歲以上 3D立體腹腔鏡切除恢復好

衛生福利部基隆醫院檢出一名病患罹患「胃腸道基質瘤」，腫瘤已超過2公分，病患經醫師建議後接受「3D立體腹腔鏡手術」切除腫瘤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。