馬偕引進AI機械手臂 「精準導航」置換人工關節

關節用久難免退化，換人工關節是選項之一，馬偕醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可縮小傷口同時精準切割，降低出血與疼痛，恢復快、併發症少，是膝關節手術「導航革命」。

60多歲盧女士今天在馬偕成果發表記者會上開心走動，秀出自己術後至今2週的膝蓋，表示「又可以跟以前一樣運動了！」幾年前她跌倒受傷，從此飽受膝蓋不適困擾，加上退化性膝關節炎，導致O型腿變形16度，透過AI輔助手術成功矯正，恢復相當良好。

「時代在走，AI要有！」馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷簡報說明，人工關節置換術在1962年問世，是醫療史上首次「戰勝老化」的技術。

柳宗廷指出，全台每年約有2萬到3萬名病人接受此類手術，隨著科技進步，骨科手術朝「精準醫療」與「微創手術」兩大方向發展，而AI正好讓這兩者得以兼得。

他形容，這就像從「紙本地圖」進化到「GPS導航」，傳統手術全憑經驗與手感，AI輔助手術能精準掌握每一步操作，提高手術精準度，降低對骨骼與軟組織的破壞，讓傷口更小、出血更少、疼痛更輕、恢復也更快，手術時間與傳統手術相近，但效果更好。

馬偕醫院骨科部主任盧永昌補充，這項技術目前屬自費項目，費用約新台幣10多萬元，現在主要應用於全人工膝關節置換，未來將陸續拓展至半人工膝關節與全髖關節手術；並預計於年底導入脊椎導航系統，應用於脊椎變形、滑脫及側彎等高難度手術。