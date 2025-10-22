快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院院長林三齊（左起）、外科何正中醫師及秘書李。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊（左起）、外科何正中醫師及秘書李。圖／基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院檢出一名病患罹患「胃腸道基質瘤」，腫瘤已超過2公分，病患經醫師建議後接受「3D立體腹腔鏡手術」切除腫瘤，手術當天即可自行下床，並在術後1周順利出院，且追蹤超過1年恢復良好、無復發徵象。

衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中今天在記者會表示，雖然陳姓病患就醫時尚未出現不適症狀，但因腫瘤直徑超過2公分，惡性風險程度相對升高，建議應接受手術、切除胃部腫瘤作為治療，並追蹤治療及評估復發風險，病人手術後病理報告顯示，腫瘤為胃腸道基質瘤。

胃腸道基質瘤發生的原因被認為與基因突變相關，好發於40歲以上族群，通常在50至70歲的區間被診斷出來。該疾病無典型症狀，可從無症狀，或出現腹脹、腹痛、噁心等輕微胃腸道症狀，亦或者胃腸道出血等表現，因此較難被早期發現。

何正中說，胃腸道基質瘤為有惡性變化傾向的腫瘤，可生長在食道、胃、小腸、大腸、直腸，其中以胃部為最好發的位置，食道最為少見。臨床診斷工具包含內視鏡檢查、電腦斷層掃描與核磁共振掃描。

根據國內統計結果，胃腸道基質瘤的發生率約為每年新診斷300例，一旦發現腫瘤超過2公分，即建議手術切除治療，與病理化驗確認惡性風險程度。

何正中表示，3D立體腹腔鏡手術為外科醫師配戴特殊眼鏡，在手術螢幕上可以顯現立體視覺，藉此增加手術精細度。相較於傳統剖腹胃部手術需要約10至15公分的傷口，3D立體腹腔鏡手術藉由4個約1至2公分的傷口即可完成手術，因此病人術後恢復較快，能儘早下床活動，實為病人福音。

何正中提醒，民眾若有解黑便，長期腹脹、噁心等症狀，應儘速至消化外科或肝膽腸胃科門診請專科醫師評估，以利盡早發現、盡快治療。

衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中以「3D立體腹腔鏡手術」切除病患腫瘤。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中以「3D立體腹腔鏡手術」切除病患腫瘤。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中以「3D立體腹腔鏡手術」切除病患腫瘤。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中以「3D立體腹腔鏡手術」切除病患腫瘤。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中以「3D立體腹腔鏡手術」切除病患腫瘤。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中以「3D立體腹腔鏡手術」切除病患腫瘤。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中以「3D立體腹腔鏡手術」切除病患腫瘤。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中以「3D立體腹腔鏡手術」切除病患腫瘤。圖／基隆醫院提供

相關新聞

不痛最危險！乳癌最常盯上這「6種女人」 醫：早發現存活率超過90%

乳癌在早期往往沒有明顯症狀，不痛、不癢、甚至無感，但等到摸得到硬塊、或發現腋下腫塊時，往往已非早期階段。

台中疑現非洲豬瘟 黃昏市場現排隊搶買潮 攤商剁肉手沒停過

台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部宣布，今起豬隻禁宰禁運五天，並全面禁止廚餘養豬。禁令一出，肉品市場休市5天，很多看到新聞的菜...

一看到醫師就緊張！1/3「白袍高血壓」追蹤2年變成「真」高血壓患者

明明在家量血壓沒問題，一看到醫師就緊張、血壓飆高！50多歲女性疑惑，「每次到醫院量的血壓都超標」，原本幾個月前因為血壓偏...

馬偕引進AI機械手臂 「精準導航」置換人工關節

關節用久難免退化，換人工關節是選項之一，馬偕醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可縮小傷口同時精準切割，降低出血與疼痛，恢...

小三通復航半日湧滯留潮 軍機出動兩架疏運84人返台

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，金門小三通航線自10月19日起停航兩天，昨日中午天候短暫好轉，金廈航線恢復通航，並...

胃腸道基質瘤無典型症狀好發40歲以上 3D立體腹腔鏡切除恢復好

衛生福利部基隆醫院檢出一名病患罹患「胃腸道基質瘤」，腫瘤已超過2公分，病患經醫師建議後接受「3D立體腹腔鏡手術」切除腫瘤...

