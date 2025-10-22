胃腸道基質瘤無典型症狀好發40歲以上 3D立體腹腔鏡切除恢復好

衛生福利部基隆醫院檢出一名病患罹患「胃腸道基質瘤」，腫瘤已超過2公分，病患經醫師建議後接受「3D立體腹腔鏡手術」切除腫瘤，手術當天即可自行下床，並在術後1周順利出院，且追蹤超過1年恢復良好、無復發徵象。

衛生福利部基隆醫院外科醫師何正中今天在記者會表示，雖然陳姓病患就醫時尚未出現不適症狀，但因腫瘤直徑超過2公分，惡性風險程度相對升高，建議應接受手術、切除胃部腫瘤作為治療，並追蹤治療及評估復發風險，病人手術後病理報告顯示，腫瘤為胃腸道基質瘤。

胃腸道基質瘤發生的原因被認為與基因突變相關，好發於40歲以上族群，通常在50至70歲的區間被診斷出來。該疾病無典型症狀，可從無症狀，或出現腹脹、腹痛、噁心等輕微胃腸道症狀，亦或者胃腸道出血等表現，因此較難被早期發現。

何正中說，胃腸道基質瘤為有惡性變化傾向的腫瘤，可生長在食道、胃、小腸、大腸、直腸，其中以胃部為最好發的位置，食道最為少見。臨床診斷工具包含內視鏡檢查、電腦斷層掃描與核磁共振掃描。

根據國內統計結果，胃腸道基質瘤的發生率約為每年新診斷300例，一旦發現腫瘤超過2公分，即建議手術切除治療，與病理化驗確認惡性風險程度。

何正中表示，3D立體腹腔鏡手術為外科醫師配戴特殊眼鏡，在手術螢幕上可以顯現立體視覺，藉此增加手術精細度。相較於傳統剖腹胃部手術需要約10至15公分的傷口，3D立體腹腔鏡手術藉由4個約1至2公分的傷口即可完成手術，因此病人術後恢復較快，能儘早下床活動，實為病人福音。