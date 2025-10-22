快訊

彰化廚餘養豬戶剩33場 防非洲豬瘟廚餘全焚化、拒收外縣市

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中疑爆出非洲豬瘟，彰化縣配合中央實施短期禁止廚餘養豬政策，清潔隊收來的熟廚餘將進到焚化爐處理。報系資料照

台中疑爆出非洲豬瘟彰化縣配合中央實施短期禁止廚餘養豬政策，清潔隊收來的熟廚餘將進到焚化爐處理。彰化縣府環保局統計，縣內養豬戶每年吃掉約2.9萬噸廚餘，但其中有許多來自外縣市，尤其是台中。接下來幾天會幫收養豬戶無法處理的廚餘進焚化爐，但不收外縣市廚餘，或者須付費處理。

非洲豬瘟在2018年已在中國大陸及部分亞洲國家出現疫情，台灣當時高度警戒，為阻絕非洲豬瘟藉由廚餘傳播風險，中央補助輔導廚餘養豬戶改為飼料養豬。這幾年下來，彰化已從超過百戶廚餘養豬降到目前剩33場，這些業者都通過廚餘再利用檢核，須有烹煮設備將廚餘確實加熱才能使用。縣府農業處說，今天開始全面禁止使用廚餘，包括通過再利用檢核的養豬場。

有業者指出，過去以廚餘飼養幾乎零成本，改用飼料不僅增加支出，也可能影響生長速度，使得不願改似烙飼養。其中黑豬更偏愛以廚餘飼養，但有養豬戶考量生長期長、周轉率低，縣內部分已轉而改養白豬以提升經濟效益，也使廚餘養豬戶減少。

彰化廚餘養豬戶主要收受在地或台中事業產生的熟廚餘，養豬戶還可以向提供的事業收處理費。因台中養豬場疑似爆發非洲豬瘟，彰化縣府已通令各鄉鎮市公所，收進民眾的廚餘一律送往焚化爐焚燒處理；彰化縣府環保局也說，平時廚餘養豬戶若已收進處理未能處理也會在這幾天免費處理，但若收的是外縣市廚餘的業者則拒收，或須付費處理，以確保溪州焚化廠的處理量能。

