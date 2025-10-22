40歲後老花眼找上門！大學眼科：過度用3C恐加速退化 佩甄代言盼早就診

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「40歲以後容易出現老花，且使用3C會加速老花，盼民眾及早因應！」大學眼科22日召開記者會，提醒民眾老花雖然無法逆轉，但可以透過適當的矯正方式調整視力，若經常感到看近模糊、閱讀需拿遠需儘早就醫評估。診所也特地找藝人佩甄與房產專家徐佳馨代言，盼強化宣傳效果。

老花可適當矯正

大學眼科院長陳威霖指出，老花眼是人體自然老化的過程，約40歲左右會逐漸出現老花症狀，主要是因為水晶體與睫狀肌彈性下降，導致眼睛難以調節焦距。他提醒說，長時間近距離使用3C產品、光線不足或熬夜，都會加速老花出現，若經常感到看近模糊、閱讀需拿遠或增加亮度，應盡早就診評估。

「千萬不要因為自己認為還年輕，就輕忽這些症狀！」陳威霖表示，老花雖然無法逆轉，但可以透過適當的矯正方式（例如手術、隱形眼鏡等），達到看遠、中、近的視力需求。大學眼科院長葉威毅強調，老花矯正的關鍵在「視差原理」，透過雙眼分工讓一隻眼睛負責看遠、另一隻負責看近，達到遠、中、近都能清晰的效果。

照顧習慣好恢復快

葉威毅說，醫生會先了解患者的工作與生活習慣，再根據檢查數據打造個人化方案。陳威霖提醒，若要接受手術，動手術當天到隔日應避免揉眼，並需要按時點藥、以人工淚液保濕。他強調，照顧習慣會直接影響穩定速度，若規律回診、不熬夜、不再維持長時間近距離用眼，視力即可逐步穩定。

接受大學眼科手術與隱形眼鏡綜合治療的藝人佩甄笑說，讀EMBA的時候跟其他人交換名片，看不到名片上是董事長還是理事長，對社交能力有很大影響，因此決定動手術；房產專家徐佳馨也說，上節目戴隱形眼鏡比較好看，但戴久了會很不舒服，且近視也看不到大字報、影響工作與運動（打高爾夫與打球），才決定接受治療。

