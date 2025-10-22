快訊

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

別為每日1萬步焦慮！哈佛研究揭長者「一周步數目標」降死亡風險

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
多數人相信「一天走一萬步」是維持健康的黃金標準，許多人甚至把健身手環上的步數當成每日任務。但哈佛醫學院一項最新研究顯示，重點其實不在於每天是否達標，而是整周的平均步數。路透／Alamy
多數人相信「一天走一萬步」是維持健康的黃金標準，許多人甚至把健身手環上的步數當成每日任務。但哈佛醫學院一項最新研究顯示，重點其實不在於每天是否達標，而是整周的平均步數。路透／Alamy

多數人相信「一天走一萬步」是維持健康的黃金標準，許多人甚至把健身手環上的步數當成每日任務。但一項最新研究顯示，重點其實不在於每天是否達標，而是整周的平均步數。只要在一周內持續增加活動量，就能有效降低心血管疾病與早逝風險。對年長者而言，這代表不必勉強天天衝步數，只要持之以恆「多動一點」，就足以讓身體更長壽、更健康。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項研究刊登於《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine），由哈佛大學醫學院與布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）醫學講師濱谷陸汰領導。研究團隊針對平均年齡71歲的女性進行分析，發現一周內若有一至兩天達到四千步，整體死亡風險降低26%，死於心血管疾病的風險降低27%；若一周有三天達到四千步，整體死亡風險降幅更擴大至40%。

濱谷陸汰表示，這項結果顯示，對年長者而言，不必勉強每天完成高步數目標，「一周有兩、三天走到四千步就相當可行，也能帶來明顯的健康效益」。研究也指出，每天若能達到五千至七千步，風險會進一步下降，但真正影響健康與壽命的關鍵在於「整周平均步數」有多高，而非每天是否完美達成。

這項發現推翻許多人長久以來的認知。紐約大學朗格尼醫學中心及心血管疾病預防中心助理教授何夫倫（Sean Heffron）指出，所謂「一萬步」的標準，並非出自嚴謹的科學研究，而是行銷口號。其他研究則建議，若想降低罹患心血管疾病、失智症、第二型糖尿病、癌症、憂鬱症狀與早逝的風險，每天約七千步已足夠。

對多數人來說，「動得更多」不一定代表要多花時間散步。何夫倫建議，只要在日常中創造活動機會，就能達到同樣效果。例如通勤時提前一、兩站下車步行，或改走樓梯代替電梯。如果不喜歡走路，可以選擇自己喜歡的活動，例如跳舞、園藝、打匹克球（pickleball）或與朋友健行。

濱谷陸汰強調，無論採取哪種形式，「多動一點」才是長壽關鍵。研究結果顯示，即使活動模式不固定，只要整體活動量提升，就能顯著改善健康指標。

風險 醫學院 心血管疾病

延伸閱讀

93歲仍未考慮退休 瑜伽教練保持簡單4習慣有助他健康長壽

中年後身體開始出現重大變化 40歲以上不可忽視的5項血液檢查

聯邦凍經費 哈佛基金仍增加37億 校務捐款基金增至近570億創新高

全台老化比例最高！嘉義縣108歲人瑞阿公是媽祖「乩身」 長壽祕訣曝

相關新聞

不痛最危險！乳癌最常盯上這「6種女人」 醫：早發現存活率超過90%

乳癌在早期往往沒有明顯症狀，不痛、不癢、甚至無感，但等到摸得到硬塊、或發現腋下腫塊時，往往已非早期階段。

別為每日1萬步焦慮！哈佛研究揭長者「一周步數目標」降死亡風險

多數人相信「一天走一萬步」是維持健康的黃金標準，許多人甚至把健身手環上的步數當成每日任務。但一項最新研究顯示，重點其實不...

淘寶非法假牙氾濫 牙技師公會全聯會推「假牙資訊卡」追溯製作來源

台灣今年進入超高齡社會，人口老化下，假牙需求增加，但假牙品質卻令人憂心。牙體技術師公會全聯會表示，近年來，無照牙體技術製...

雨狂炸遲到被扣錢 洪申翰：交通受阻勞工「可不出勤」

連日暴雨，不少上班族因交通延遲出勤，擔憂恐被扣發全勤獎金，勞動部長洪申翰今受訪表示，依規定，受洪水或地震等因素，導致交通...

封山吵翻天！太魯閣明起開放部分高山地區 登山客可入園申請

太魯閣國家公園17日發現堰塞湖，當晚全區封閉，引起熱議。太魯閣國家公園管理處今天宣布，堰塞湖暫無擴大跡象。考量立霧溪上游...

強風打亂金門小三通航班 金門機場爆滿軍機緊急支援疏運

受東北季風與颱風外圍環流影響，金廈海域海象惡劣，小三通自10月19日起陸續停航，昨日下午短暫恢復半日航班後，大批從廈門中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。