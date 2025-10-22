淘寶非法假牙氾濫 牙技師公會全聯會推「假牙資訊卡」追溯製作來源

台灣今年進入超高齡社會，人口老化下，假牙需求增加，但假牙品質卻令人憂心。牙體技術師公會全聯會表示，近年來，無照牙體技術製作者氾濫、市場材料來源不明，甚至從淘寶流入許多非法醫材等亂象，影響民眾口腔健康，全聯會今正式發布假牙身份證制度，讓假牙從製造材料到技術人員透明且可追溯。民進黨立委劉建國說，預計先於衛福部立醫院開始推動，守護民眾口腔健康。

牙體技術師公會全聯會理事長林慶茂說，假牙不僅是修復咀嚼功能的工具，更是需要合格牙技師的精密製作，可是從淘寶等平台流入許多非法假牙材料，讓民眾、牙醫師可能在不知情的情況下，使用到不合格的假牙產品，估計全台假牙恐有一半都是非法的，非法假牙可能含有輻射跟重金屬，長期使用將對身體產生危害，若假牙表面不光滑，容易對口腔黏膜產生不當摩擦，可能誘發口腔癌。

林慶茂說，假牙資訊卡由合格醫材商，經衛福部食藥署給予合格醫材證號，再經全聯會授權，往後可分為固定假牙、活動假牙跟隱形矯正牙套等。目前也向衛福部社家署倡議，盼長輩裝置假牙時，假牙廠商應提供牙醫師資訊卡，標註假牙編號及由誰製作。現也向各縣市衛生局建議，長輩製作全口假牙應提供資訊卡，桃園市衛生局已決定補助長輩假牙，須是使用合格醫材及合格牙技師製作。

民進黨立委劉建國指出，淘寶賣了許多牙套及需要置入口腔醫藥器材，它的來源、材質、誰製作的通通不知道，完全沒有品質保證，假牙資訊卡將可以先自衛福部立醫院開始推動，再接著後續及帶動，將邀集衛福部口腔司進行討論。

民進黨立委王正旭說，治療癌症時常照顧頭頸癌病人，其分為典型頭頸癌病人，其誘發因子為吸菸、飲酒、吃檳榔，男女患者比為9比1，但其中也有非典型的頭頸癌病人，並發現非典型病人占比從106年的12%，至112年增加至15%，男女比1比1，可是此類女性患者不吸菸、不飲酒、不吃檳榔，卻罹患口腔癌、舌癌。

王正旭表示，非典型頭頸癌病險境，包括蛀牙、牙周病、口腔衛生不良等，以及假牙刺激受傷，引起的口腔粘膜缺損，因此，必須藉由合格的牙計師有好的訓練、技術，把假牙放在合適的地方，假牙資訊卡是很好的機制，降低非典型頭頸癌的發病機會。

「牙口不好會影響咀嚼、發音及社交，人生不會是彩色的。」民眾黨立委陳昭姿說，假牙醫療器材從設計、管理、執行的把關十分重要，若是由沒有牙技師執照登記的人員製作，受害的人包括病人、醫師，應建立可稽查、可溯源、可查驗的管理流程，將病人安全放在第一位。