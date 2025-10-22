雨狂炸遲到被扣錢 洪申翰：交通受阻勞工「可不出勤」

連日暴雨，不少上班族因交通延遲出勤，擔憂恐被扣發全勤獎金，勞動部長洪申翰今受訪表示，依規定，受洪水或地震等因素，導致交通阻塞或困難恐無法出勤或遲到，勞工可以不出勤，雇主也不能對勞工有不利的對待。

連日暴雨導致交通延遲，不少上班族擔心遲到，或通勤路途危險拒絕出勤，恐被公司扣發全勤獎金。洪申翰說，因洪水或地震等因素，導致交通阻塞或困難，可能無法出勤或者遲到等，勞工可以不出勤，雇主也不能對勞工有不利的對待，包括記遲到、曠職或其他處分。

勞動部補充說明，依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」第六點，地方政府未宣布停班，但勞工卻因洪水地震等因素阻塞交通致遲到或未能出勤，勞工可不出勤。雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工請假，或扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。