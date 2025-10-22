宜蘭豪雨不斷 太平山與10條社區步道持續封閉

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，受風神颱風外圍環流共伴效應影響，宜蘭山區持續降下豪大雨，基於遊客安全，太平山國家森林遊樂區與所轄管10條社區型自然步道持續封閉。

太平山國家森林遊樂區於19日起因這次共伴效應影響，預警性休園。此外，10條社區型自然步道也於21日預警性封閉。

由於山區雨勢不斷，通往太平山的省道台7線87.4公里處（宜蘭縣大同鄉英士段），今天上午發生坍方一度阻斷交通，雖經公路局搶修後，於上午10時30分搶通，但林保署宜蘭分署基於天候考量，決定繼續封閉太平山國家森林遊樂區，還有所轄管的10條社區型自然步道。

林保署宜蘭分署表示，這些區域重新開放時間未定，將在風災後巡視，若確定安全再宣布開放。

宜蘭縣政府表示，因頭城鎮、蘇澳鎮及南澳鄉等地分別被列入土石流警戒區；截至今天中午，已有349人預防性撤離家園，這些居民分別前往依親，或暫時安置在當地公所及學校。