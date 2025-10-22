白袍高血壓別輕忽 醫：3分之1追蹤2年變真高血壓

快訊

中央社／ 台北22日電

在家量血壓都沒問題，但在診間卻愈量愈高，可能是「白袍高血壓」纏身。醫師提醒，這類假性高血壓不能輕忽，研究發現，約有1/3在追蹤2至3年後，會演變為真高血壓。

書田診所家醫科主任醫師何一成今天透過新聞稿介紹「白袍高血壓」，是指平時在家量血壓，血壓值都在正常範圍，但是一到醫療院所量測血壓時就達到高血壓的標準，也就是收縮壓大於140mmHg或是舒張壓大於90mmHg，甚至出現血壓越量越高的情況。

研究指出，在醫療院所量血壓數值偏高者，約有1/5屬於白袍高血壓，由於一般人在家裡會覺得較安心放鬆，到醫療院所面對穿著白色衣物的醫護人員，就自律神經緊張，體內並釋放壓力荷爾蒙，引發血壓上升。若有嚴重焦慮或恐慌者，即使在家量測血壓，也可能因緊張而血壓飆高。

何一成指出，因為在醫療院所量到的血壓數值較高，若沒有平時量測數據可供參考，就有過量用藥的可能，導致病人服藥後平時血壓過低，產生頭暈、無力等副作用，甚至造成跌倒受傷。

白袍高血壓者也不能輕忽平時的血壓，何一成表示，白袍高血壓者約有1/3在追蹤2至3年後，會演變為真高血壓，罹患心血管疾病的可能性就會上升。因此白袍高血壓者也應留意自身血壓變化，而非放任不管，才能辨別是否真的有高血壓。

何一成提醒，高血壓患者平時不一定有明顯症狀，較難自行察覺，有些患者只是偶爾出現頭暈、頭痛、心悸等症狀。年長者、有高血壓家族史、有抽菸喝酒習慣者、體重過重、缺乏運動者、飲食重口味者、高血脂、高血糖等，都是屬於高血壓的高風險族群。

即使沒有不適，也要留意血壓變化。長期高血壓會損害體內多種器官，也會提高心血管疾病風險，不可輕忽。何一成呼籲，民眾若有血壓問題，應養成定時在放鬆環境量測血壓的習慣，並在就醫時提供醫師參考。

