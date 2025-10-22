封山吵翻天！太魯閣明起開放部分高山地區 登山客可入園申請

太魯閣國家公園17日發現堰塞湖，當晚全區封閉，引起熱議。太魯閣國家公園管理處今天宣布，堰塞湖暫無擴大跡象。考量立霧溪上游高山地區天候及堰塞湖現況，23日起鬆綁，開放部分高山地區，並恢復南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請。

太魯閣園區17日晚間全面封山的決策引起討論，也有登山界批評，有媒體報導，是因內政部長劉世芳考量堰塞湖潰決可能造成嚴重災情，下令太管處實施全園封閉。

太管處今天表示，依據中央氣象署預測，太魯閣山區降雨可望趨緩，因此高山地區從明天起重新開放，南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請也恢復。合歡山、崇德、大清水、太魯閣臺地、太魯閣遊客中心、得卡倫步道、大禮大同步道等也同步開放。

不過奇萊主、北峰路線因執行奇萊山屋吊掛作業及工程施作，奇萊東稜路線則因出口鄰近天祥以東的堰塞湖警戒區，暫不開放。