強風打亂金門小三通航班 金門機場爆滿軍機緊急支援疏運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣港務處昨日雖公告，因海象持續不佳，小三通航線「全天雙向停航」，但一早仍有逾300人到場「自主候補」，等待的民眾表示，「希望有奇蹟出現，天氣轉好、船班復航」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處昨日雖公告，因海象持續不佳，小三通航線「全天雙向停航」，但一早仍有逾300人到場「自主候補」，等待的民眾表示，「希望有奇蹟出現，天氣轉好、船班復航」。記者蔡家蓁／攝影

受東北季風與颱風外圍環流影響，金廈海域海象惡劣，小三通自10月19日起陸續停航，昨日下午短暫恢復半日航班後，大批從廈門中轉返台旅客湧入金門尚義機場，候補人潮瞬間暴增，至少有300名旅客，金門航空站今日已向民航局申請加班機，國防部亦出動3架次軍機協助疏運，希望將這些中轉客輸運回台。

金門航空站指出，昨日下午候補上正班機與加班機的旅客共128人，但仍難以消化滯留人潮，今天一早聯合候補櫃檯統計顯示，候補人數分別為，台北163人、台中35人、高雄108人，總計逾300人，航空站也依據人數向民航局申請加開航班。

為因應輸運旅客，國防部今日也緊急調派軍機支援，預計執行3架次疏運任務，其中金門－松山2架次、金門－高雄1架次。首架任務機已於中午12時05分自松山起飛，協助載運滯留旅客返台。

此外，金門縣港務處昨日雖公告，因海象持續不佳，今日金門水頭往返廈門五通航線「全天雙向停航」，儘管公告明確，但一早仍有逾300人到場「自主候補」，排隊號碼一路抽到700多號，等待的民眾表示，「希望有奇蹟出現，天氣轉好、船班復航」，但港務處中午再度確認「今日不再復航。」

小三通昨天載回大批滯留廈門的中轉客，擠爆尚義機場候補櫃檯，部分民眾喊起「我們要回家！」大鬧機場大廳的畫面，也引起在地民眾的撻伐，不少人都說，為什麼這麼多的中轉客要這樣浪費公帑，「你不訂位就來金門，還選擇暴怒，還拍打候補櫃檯，比兇是嗎？然後很好意思的叫說我要回家？然後要金門縣府與民眾幫你付空機17萬5千飛金門，然後你只付單程機票就載你回台灣！全民幫你買單？」「在地的訂不到回家的票都是你們害的。」一番言論，也獲得在地民眾的熱情回應點讚。

小三通昨復航半日，載回大批中轉客，這些人持續擠爆機場，金門航空站主任林義勇率同仁處理候補叫號事宜。記者蔡家蓁／攝影
小三通昨復航半日，載回大批中轉客，這些人持續擠爆機場，金門航空站主任林義勇率同仁處理候補叫號事宜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處昨日雖公告，因海象持續不佳，小三通航線「全天雙向停航」，但一早仍有逾300人到場「自主候補」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處昨日雖公告，因海象持續不佳，小三通航線「全天雙向停航」，但一早仍有逾300人到場「自主候補」。記者蔡家蓁／攝影
小三通昨復航半日，載回大批中轉客，這些人持續擠爆金門尚義機場。記者蔡家蓁／攝影
小三通昨復航半日，載回大批中轉客，這些人持續擠爆金門尚義機場。記者蔡家蓁／攝影

金門 機場 颱風 小三通

