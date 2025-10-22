強風打亂金門小三通航班 金門機場爆滿軍機緊急支援疏運

受東北季風與颱風外圍環流影響，金廈海域海象惡劣，小三通自10月19日起陸續停航，昨日下午短暫恢復半日航班後，大批從廈門中轉返台旅客湧入金門尚義機場，候補人潮瞬間暴增，至少有300名旅客，金門航空站今日已向民航局申請加班機，國防部亦出動3架次軍機協助疏運，希望將這些中轉客輸運回台。

金門航空站指出，昨日下午候補上正班機與加班機的旅客共128人，但仍難以消化滯留人潮，今天一早聯合候補櫃檯統計顯示，候補人數分別為，台北163人、台中35人、高雄108人，總計逾300人，航空站也依據人數向民航局申請加開航班。

為因應輸運旅客，國防部今日也緊急調派軍機支援，預計執行3架次疏運任務，其中金門－松山2架次、金門－高雄1架次。首架任務機已於中午12時05分自松山起飛，協助載運滯留旅客返台。

此外，金門縣港務處昨日雖公告，因海象持續不佳，今日金門水頭往返廈門五通航線「全天雙向停航」，儘管公告明確，但一早仍有逾300人到場「自主候補」，排隊號碼一路抽到700多號，等待的民眾表示，「希望有奇蹟出現，天氣轉好、船班復航」，但港務處中午再度確認「今日不再復航。」