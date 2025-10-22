大全聯推「健康處方箋」計畫 日行2千步換好禮 攜手聯醫打造健康賣場

台灣今年即將正式邁入「超高齡社會」，每5人就有1位65歲以上長者，如何讓長輩走出家門、維持健康，已成為國家級重要課題。大全聯身為「最有人情味的社區購物中心」，宣布與臺北市立聯合醫院跨界合作，推出全台首創「大全聯健康處方箋」計畫，將醫療專業與生活零售結合，讓賣場成為推動預防醫學與健康促進的新場域。

「大全聯健康處方箋」以醫師開立處方箋的概念為靈感，結合聯醫授課的「飲食處方箋」、宜蘭傳藝園區合作的「藝文處方箋」，以及大全聯場域內的「運動處方箋」，從醫療、文化到零售全面串連，象徵這不只是活動，而是一場持續推進的健康行動。

首站選在內湖店展開，邀請65歲以上長者參與「日行2000步集點送好物」活動，時間自2025年10月22日至2026年4月3日。由聯醫團隊規劃賣場健走動線，參與者依「健康地圖」於賣場掃描QR Code集點，完成10關即完成2000步任務，可兌換限定好物；累積40點，還能兌換臺北市立聯合醫院健康講座、健康採購活動或宜蘭傳藝園區手作課程，讓逛超市成為兼具運動、學習與社交的「健康旅程」。

健康講座部分，聯醫營養師特別設計「趨吉避凶，遠離失智 地中海飲食滿分攻略」系列課程，教導長者如何聰明選油、多吃蔬果、均衡攝取魚肉，並實際帶領走進賣場學習健康採購。課程結束還有營養師精選健康小禮，讓學習成果延伸到生活中。

此外，宜蘭傳藝園區推出的手作課程，如小藤籃編織、紅龜粿造型捏麵人、柑仔龜生活配件，邀請傳藝專業竹藤編藝師授課，讓長者在創作中培養專注力與成就感，從動手做中找回童趣與快樂。

大全聯表示，設計活動的目的是想要讓長輩「逛超市、防失智」，把逛店購物變成預防醫學的一部分。關卡位置皆由營養師參與規劃，融入地中海飲食、麥得飲食理念。長輩可直接用平常熟悉的LINE操作，不需額外下載App即可參與。

數據顯示，台灣人臨終前平均臥床時間約為8.04年，但照護資源有限，唯有讓長者「健康地活到老」才能減輕社會負擔。