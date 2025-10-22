影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

今年9月，高雄65歲李女士凌晨突然從睡夢中驚醒，說話不清、右手無力，家人察覺異狀隨即送往醫院，抵達急診已近凌晨3時，醫師很快判斷是腦中風，透過動脈取栓手術打通血管，隔天醒來已能說話、行走，出院恢復良好，該團隊也創下取栓成功破千例紀錄。

「腦中風的治療，是一場與時間、也與上帝的競賽。」高雄長庚副院長林祖功指出，腦神經科的急救任務關鍵在於搶時間、救腦細胞，腦中風發作時，每分鐘約有190萬個腦細胞死亡，若未在黃金時間內打通血管，傷害往往難以逆轉，首要任務必須在腦細胞還能存活之前救回它們，否則後果是永久性的。

林祖功提到，腦中風治療需要跨科別的即時合作，從病人送抵急診、神經內科與外科會診、到神經放射科介入治療，每一環節都仰賴長期的團隊訓練與默契，這不是一個人的成就，而是一個團隊的成果。

他進一步分析，高雄長庚的千例手術中，有相當比例發生在深夜與假日，24小時中只有8小時是上班時間，其餘16小時的急救全靠值班團隊待命，當病人送來時，不可能等到白天才動手術，因為細胞等不了。

李女士女兒回憶，送到醫院凌晨3時許，立即安排手術，歷時約一個半小時，隔天醒來對醫療人員的聲音已有反應，早上就能開口、能動，真的很幸運。

高雄長庚近年持續強化中風救治網絡，並與高屏澎地區多家醫院合作建立轉診機制，讓更多病患能在關鍵時刻獲得即時治療。腦中風中心主任林宏昇表示，腦血管疾病長年名列國人十大死因前5位，急性缺血性腦中風若未及時治療，三分之一患者恐留中重度失能。

自2018年健保給付動脈取栓術以來，已建立跨科別合作機制，整合急診、神經放射、腦血管及護理團隊，成為南部唯一24小時全年無休可執行顱內取栓的醫院，並與高屏澎醫院建立EVT轉診網絡，手術量突破千例，為南台灣最大、經驗最豐富的腦血管救治中心。

2023年起，健保署放寬血栓溶解劑與取栓術的治療時限，並於2024年設立「腦中風跨院合作照護計畫」，投入超過1.27億元鼓勵醫院間建立合作網絡，南部地區成為全國首波試辦區，高雄長庚是這項制度改革的關鍵支點。