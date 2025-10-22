快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄長庚醫院取栓突破千例，為南台灣最大、經驗最豐富的腦血管救治中心。記者郭韋綺／攝影
高雄長庚醫院取栓突破千例，為南台灣最大、經驗最豐富的腦血管救治中心。記者郭韋綺／攝影

今年9月，高雄65歲李女士凌晨突然從睡夢中驚醒，說話不清、右手無力，家人察覺異狀隨即送往醫院，抵達急診已近凌晨3時，醫師很快判斷是腦中風，透過動脈取栓手術打通血管，隔天醒來已能說話、行走，出院恢復良好，該團隊也創下取栓成功破千例紀錄。

「腦中風的治療，是一場與時間、也與上帝的競賽。」高雄長庚副院長林祖功指出，腦神經科的急救任務關鍵在於搶時間、救腦細胞，腦中風發作時，每分鐘約有190萬個腦細胞死亡，若未在黃金時間內打通血管，傷害往往難以逆轉，首要任務必須在腦細胞還能存活之前救回它們，否則後果是永久性的。

林祖功提到，腦中風治療需要跨科別的即時合作，從病人送抵急診、神經內科與外科會診、到神經放射科介入治療，每一環節都仰賴長期的團隊訓練與默契，這不是一個人的成就，而是一個團隊的成果。

他進一步分析，高雄長庚的千例手術中，有相當比例發生在深夜與假日，24小時中只有8小時是上班時間，其餘16小時的急救全靠值班團隊待命，當病人送來時，不可能等到白天才動手術，因為細胞等不了。

李女士女兒回憶，送到醫院凌晨3時許，立即安排手術，歷時約一個半小時，隔天醒來對醫療人員的聲音已有反應，早上就能開口、能動，真的很幸運。

高雄長庚近年持續強化中風救治網絡，並與高屏澎地區多家醫院合作建立轉診機制，讓更多病患能在關鍵時刻獲得即時治療。腦中風中心主任林宏昇表示，腦血管疾病長年名列國人十大死因前5位，急性缺血性腦中風若未及時治療，三分之一患者恐留中重度失能。

自2018年健保給付動脈取栓術以來，已建立跨科別合作機制，整合急診、神經放射、腦血管及護理團隊，成為南部唯一24小時全年無休可執行顱內取栓的醫院，並與高屏澎醫院建立EVT轉診網絡，手術量突破千例，為南台灣最大、經驗最豐富的腦血管救治中心。

2023年起，健保署放寬血栓溶解劑與取栓術的治療時限，並於2024年設立「腦中風跨院合作照護計畫」，投入超過1.27億元鼓勵醫院間建立合作網絡，南部地區成為全國首波試辦區，高雄長庚是這項制度改革的關鍵支點。

神經內科主治醫師陳仕軒補充，動脈取栓是一場精準的微創戰爭，導管必須穿越200公分的血管通路，準確抵達腦部阻塞點，團隊的默契與訓練，決定了病人的命運，「時間就是大腦」已不只是醫療口號，從千例取栓成功，團隊期望搶下每一分每一秒挽救生命。

65歲李女士透過透過動脈取栓手術打通血管，隔天醒來已能說話、行走，出院恢復良好。記者郭韋綺／攝影
65歲李女士透過透過動脈取栓手術打通血管，隔天醒來已能說話、行走，出院恢復良好。記者郭韋綺／攝影
高雄長庚醫院取栓突破千例，為南台灣最大、經驗最豐富的腦血管救治中心。記者郭韋綺／攝影
高雄長庚醫院取栓突破千例，為南台灣最大、經驗最豐富的腦血管救治中心。記者郭韋綺／攝影

腦中風 團隊 手術

延伸閱讀

工研院無人機獲 WRS 國際賽肯定 技術力領航災防新世代

顧臥床母賠了健康！74歲孝子髖關節軟骨磨光 手術後重拾行動力

隱形殺手！台北榮總免割脖子「客製化開窗支架」手術 拆除主動脈弓瘤

控高市衛生局誤判還廢照 網紅醫師王銘嶼：2死者非過度醫療

相關新聞

強風打亂金門小三通航班 金門機場爆滿軍機緊急支援疏運

受東北季風與颱風外圍環流影響，金廈海域海象惡劣，小三通自10月19日起陸續停航，昨日下午短暫恢復半日航班後，大批從廈門中...

封山吵翻天！太魯閣明起開放部分高山地區 登山客可入園申請

太魯閣國家公園17日發現堰塞湖，當晚全區封閉，引起熱議。太魯閣國家公園管理處今天宣布，堰塞湖暫無擴大跡象。考量立霧溪上游...

天候影響桃機觀景台關閉 機場公司籲留意航班資訊

桃園機場公司今天表示，受天候影響，昨晚8時後有3架航班轉降高雄及香港機場，除華航CI924班機已在高雄機場下客，其餘航班...

大全聯推「健康處方箋」計畫 日行2千步換好禮 攜手聯醫打造健康賣場

台灣今年即將正式邁入「超高齡社會」，每5人就有1位65歲以上長者，如何讓長輩走出家門、維持健康，已成為國家級重要課題。大...

台灣旁低氣壓可能變颱風？ 專家指1關鍵：應該不太容易

中央氣象署表示，在台灣東北部海面的低氣壓，向南南西移動，時速20公里。東北季風及低氣壓影響，氣象署持續發布豪雨特報。

影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

今年9月，高雄65歲李女士凌晨突然從睡夢中驚醒，說話不清、右手無力，家人察覺異狀隨即送往醫院，抵達急診已近凌晨3時，醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。