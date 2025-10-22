加熱菸違規下架亂象 民團籲：菸商陰謀 恐有不能說的秘密

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣拒菸聯盟戳破菸商陰謀，有錢有權並不在意罰款。記者廖靜清／攝影
合法加熱菸開賣僅一天，即爆發標示爭議遭衛福部要求下架，針對外界質疑上市前未嚴格把關。台灣拒菸聯盟今天表示，跨國菸草公司無視台灣政府、藐視法律及人民健康，「菸害防制法」已明確規定尼古丁含量要白底黑字標示，卻還是公然違法，恐有不能說的秘密。

菸商為什麼寧願被罰500萬元，也不願意清楚在包裝上標示尼古丁含量？董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菸商在台灣每年收入高達1800億元，利益驚人，有錢有權並不在意罰款。根據國際報告指出，加熱菸的尼古丁含量平均是4.7毫克，是台灣法律規定上限1毫克的近5倍，若標示就無法在台上市。

林清麗強調，加熱菸上市前，業者必須依規定向國健署送審菸品資料，包括外包裝、健康警示圖文面積、尼古丁標示字樣等，經逐項審後才能正式上架販售。從上架首日不到24小時即下架的亂象看來，跨國菸商不在意罰款，且過去菸品出包都可以擺平，各界應看清菸商陰謀、重視加熱菸的健康危害。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然指出，依據2024年發表於毒物學期刊（Toxics）的論文，檢視9個國家市售加熱菸產品，尼古丁平均含量4.7毫克/菸草柱，遠超過台灣紙菸合法含量每支菸最高1.0毫克。另依據美國菸商公開的文件，其加熱菸平均1公克菸草含有18到20毫克尼古丁，換算約1支菸草柱含有4.3到6毫克尼古丁。

郭斐然說，依上述研究報告顯示，加熱菸的尼古丁含量遠超過台灣政府規定的紙菸合法含量「每支菸最高1.0毫克」。另外，日本研究顯示使用加熱菸，最高九成淪為雙重使用者，同時使用紙菸、加熱菸。雙重使用並不會減少菸品的消費，相反增加每日總吸菸量（加熱菸與紙菸總和），加劇健康傷害。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美指出，民國93年菸商就以「菸害防制法」要求菸品容器標示尼古丁等含量是違憲？當時，大法官作出釋字第577號解釋，主張菸商應於菸品容器標示尼古丁含量，有助於消費者對菸品正確了解。明確標示尼古丁含量，能讓消費者警覺吸菸行為可能造成的危害，做出審慎判斷。

台灣拒菸聯盟強調，首批加熱菸上市，看到菸商的傲慢、無視台灣法律，支持國健署依法嚴辦違法菸商，杜絕後繼菸商有樣學樣。第二家加熱菸即將上市，一定要持續加強稽查行動，包括網路瘋傳開箱文的廣告促銷行為，守護台灣民眾遠離菸害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然（右）指出，根據國際論文指出，加熱菸尼古丁含量超過標準。記者廖靜清／攝影
加熱菸 菸草 法律

