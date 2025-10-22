快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

唾液快篩防毒駕 交部擬明訂檢測流程、拒測罰18萬

中央社／ 台北22日電

毒駕事件頻傳，成為行車安全隱憂。交通部年底前將修法推動唾液毒品快篩試劑作為員警執法檢測工具，明訂相關規範，包括檢測過程應全程錄影、汽車駕駛若拒測可罰新台幣18萬元。

交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，交通部指出，雖然現行員警攔檢時可用唾液毒品快篩試劑，但無明確規定可供員警或民眾依循，因此修正相關草案新增規範。

根據草案，為推動唾液毒品快篩試劑成為第一線員警執法檢測工具，並明確對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試檢定的相關檢測，以及拒絕配合實施測試檢定處置等程序，因此新增相關條文。

草案指出，以唾液毒品快篩試劑檢測者，其實施檢測過程應全程連續錄影，且實施檢測時，應於攔檢現場為主，若無法在現場檢測，要向受測者說明後，到勤務處所或適當場所檢測。

根據草案，實施檢測後必須告知受測者相關結果，並要求其在唾液毒品快篩試劑執法紀錄表簽名確認，若檢查出駕駛有吸食毒品，將依法開罰。

草案明訂汽車駕駛人拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，可處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

若汽車駕駛人10年內2度拒測，可處36萬元罰鍰；第3度以上拒測者除了處前次罰鍰外，還要加罰18萬元，同時吊銷駕駛執照，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，並吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

慢車駕駛人（包含自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車等的駕駛人）拒絕接受檢測，可處4800元罰鍰並當場禁止駕駛，駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車 。

交通部指出，此次修法在明確取締毒駕的實務執法程序，將以今年底前完成修法為目標。

快篩試劑 毒品 電動

延伸閱讀

吸ㄎ一ㄤ了！八德男毒駕肇逃自撞 車內查獲依托咪酯

台中保大今年攻堅66場出動459人次 抓各類刑案歹徒861人

加強連假交通執法 台南警國慶查獲毒駕男 起獲毒品重達77克

台中男毒駕上路 車拋錨台76 神情恍惚露餡 毒品濃度超標300倍

相關新聞

強風打亂金門小三通航班 金門機場爆滿軍機緊急支援疏運

受東北季風與颱風外圍環流影響，金廈海域海象惡劣，小三通自10月19日起陸續停航，昨日下午短暫恢復半日航班後，大批從廈門中...

封山吵翻天！太魯閣明起開放部分高山地區 登山客可入園申請

太魯閣國家公園17日發現堰塞湖，當晚全區封閉，引起熱議。太魯閣國家公園管理處今天宣布，堰塞湖暫無擴大跡象。考量立霧溪上游...

天候影響桃機觀景台關閉 機場公司籲留意航班資訊

桃園機場公司今天表示，受天候影響，昨晚8時後有3架航班轉降高雄及香港機場，除華航CI924班機已在高雄機場下客，其餘航班...

大全聯推「健康處方箋」計畫 日行2千步換好禮 攜手聯醫打造健康賣場

台灣今年即將正式邁入「超高齡社會」，每5人就有1位65歲以上長者，如何讓長輩走出家門、維持健康，已成為國家級重要課題。大...

台灣旁低氣壓可能變颱風？ 專家指1關鍵：應該不太容易

中央氣象署表示，在台灣東北部海面的低氣壓，向南南西移動，時速20公里。東北季風及低氣壓影響，氣象署持續發布豪雨特報。

影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

今年9月，高雄65歲李女士凌晨突然從睡夢中驚醒，說話不清、右手無力，家人察覺異狀隨即送往醫院，抵達急診已近凌晨3時，醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。