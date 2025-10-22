唾液快篩防毒駕 交部擬明訂檢測流程、拒測罰18萬

毒駕事件頻傳，成為行車安全隱憂。交通部年底前將修法推動唾液毒品快篩試劑作為員警執法檢測工具，明訂相關規範，包括檢測過程應全程錄影、汽車駕駛若拒測可罰新台幣18萬元。

交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，交通部指出，雖然現行員警攔檢時可用唾液毒品快篩試劑，但無明確規定可供員警或民眾依循，因此修正相關草案新增規範。

根據草案，為推動唾液毒品快篩試劑成為第一線員警執法檢測工具，並明確對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試檢定的相關檢測，以及拒絕配合實施測試檢定處置等程序，因此新增相關條文。

草案指出，以唾液毒品快篩試劑檢測者，其實施檢測過程應全程連續錄影，且實施檢測時，應於攔檢現場為主，若無法在現場檢測，要向受測者說明後，到勤務處所或適當場所檢測。

根據草案，實施檢測後必須告知受測者相關結果，並要求其在唾液毒品快篩試劑執法紀錄表簽名確認，若檢查出駕駛有吸食毒品，將依法開罰。

草案明訂汽車駕駛人拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，可處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

若汽車駕駛人10年內2度拒測，可處36萬元罰鍰；第3度以上拒測者除了處前次罰鍰外，還要加罰18萬元，同時吊銷駕駛執照，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，並吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

慢車駕駛人（包含自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車等的駕駛人）拒絕接受檢測，可處4800元罰鍰並當場禁止駕駛，駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車 。

交通部指出，此次修法在明確取締毒駕的實務執法程序，將以今年底前完成修法為目標。