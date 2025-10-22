國內線票價凍漲26年 立榮、華信盼適度反映成本、民航局審議中

國內線票價已長達26年未調漲。立榮航空副總經理陳永裕22日表示，雖然油價部分有依照公式調整，但其他13項成本項目仍維持過去標準。隨著新機購入、人事與維修成本持續增加，希望能適度反映實際支出，讓票價合理化。對此，民航局回應，將就業者成本、離島運輸需求與離島居民權益綜合評估。

交通部民航局今日舉辦「2025年飛航安全管理國際峰會」，會中談及永續航空新典範時，陳永裕指出，近年物價上漲、營運壓力加劇，業者期盼能調整國內航線票價以維持正常營運。

陳永裕說，目前票價制定於26年前，當時的成本結構早已不符現況。人力與維修支出多年來明顯上升，業者雖持續開源節流，仍難以完全吸收成本增加。兩家業者已正式向民航局提出調漲建議，盼能適度反映實際營運支出。

他指出，立榮與華信兩家業者將自2027年起引進新機，汰舊換新需投入龐大資金，也增加貸款壓力。此次引進新機是營運的重要轉折點，希望藉此機會討論合理票價，確保企業永續發展。

陳永裕補充，票價調整需經「票價審議委員會」審核，由專家學者依據業者提報的成本項目逐項檢視，確認哪些確有上升，再決定可調幅度。雖已提報資料，但仍待民航局初審與召集學者討論，目前尚無確定時程。他也強調，票價調整須在兼顧離島居民負擔與業者經營間取得平衡。

華信航空總經理莊明哲則指出，立榮與華信均已向民航局說明，立榮將購置19架新機，華信亦添購9架，更新機隊是為提升離島航線安全與服務品質。然而，新機成本與維修支出大幅增加，薪資與物料也全面上漲，但票價仍停留在20多年前水準。

莊明哲表示，若票價能合理調整，航空公司才能有資金再投入新飛機與安全設備，形成良性循環。業者並非要求大幅漲價，而是希望能以合理幅度反映實際營運成本。他也指出，即便調整後，台灣離島航線票價與國外短程航線相比仍屬低廉，例如日本沖繩至宮古島的票價就明顯高於國內航線。