快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

菸商拒標尼古丁含量 拒菸聯盟呼籲下架

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣拒菸聯盟22日的記者會中，多個拒菸、兒少團體與醫生疾呼政府下價違法加熱菸。（拒菸聯盟提供）
台灣拒菸聯盟22日的記者會中，多個拒菸、兒少團體與醫生疾呼政府下價違法加熱菸。（拒菸聯盟提供）

加熱菸上市依法就是菸品，若不標示尼古丁，政府應該勇於下架！」台灣拒菸聯盟22日召開記者會批評說，目前菸商寧願被罰500萬元，也不遵守《菸害防制法》標示尼古丁的規定，董氏基金會代表林清麗說，菸商不標示恐是因為含量超過政府標準。國健署應該依法嚴辦違法菸商。

含量恐超過不敢標？

台灣拒菸聯盟表示，《菸害防制法》規定，核准上市之加熱菸就是菸品，菸品容器應標示尼古丁含量，若是違反相關規定，可依同法第29條，針對違規的製造、輸入業者處最高新台處500萬元罰鍰，販賣者亦可處最高5萬元罰鍰。但21日卻出現加熱菸上市一天就未標示含量就下架的新聞，菸商根本是挑戰政府公權力。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為，菸商寧願被罰500萬元，也不願遵守《菸害防制法》標示尼古丁含量的規定，除了菸商有錢有權、不在意罰款，認為有錢就能擺平一切外，還有加熱菸的尼古丁含量恐超過台灣法規上限。

她說，國際報告指出加熱菸的尼古丁含量平均是4.7毫克，是台灣法律規定的上限1毫克的近5倍。

青少年容易成癮

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然提到，依據2024年發表於毒物學期刊的論文，檢視9個國家市售加熱菸產品，尼古丁平均含量4.7毫克/菸草柱，遠超過台灣紙菸合法含量每支菸最高1.0毫克。另依據美國菸商自己所公開的文件，其加熱菸平均1公克菸草含有18-20毫克尼古丁，換算約1支菸草柱含有4.3-6毫克尼古丁。

「尼古丁等於大腦毒藥！」台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，尼古丁會使人成癮，也會引起心跳加快、血壓升高等多種生理反應，並對多種器官造成傷害，尤其青少年大腦到25歲才完全成熟，愈早接觸菸品，就越容易產生對尼古丁的依賴、越早成癮。因此聯盟呼籲，政府應下架違法加熱菸，通路也勿成為違法加熱菸幫兇。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

【更多精采內容，詳見

加熱菸 成癮 菸草

延伸閱讀

台東縣啟動加熱菸品聯合稽查專案 違規最高罰500萬元

加熱菸審查過程「沒看包裝」？ 衛福部：繼續追查業者責任

加熱菸開賣不到一天！ 衛福部勒令下架8品項「未標尼古丁」

第2家合法加熱菸10月19日上市？ 國健署：最快3天後

相關新聞

衝擊巨大！肉品市場、豬農、肉商、小吃店炸鍋：早該全面禁廚餘養豬

台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國...

影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

今年9月，高雄65歲李女士凌晨突然從睡夢中驚醒，說話不清、右手無力，家人察覺異狀隨即送往醫院，抵達急診已近凌晨3時，醫師...

加熱菸違規下架亂象 民團籲：菸商陰謀 恐有不能說的秘密

合法加熱菸開賣僅一天，即爆發標示爭議遭衛福部要求下架，針對外界質疑上市前未嚴格把關。台灣拒菸聯盟今天表示，跨國菸草公司無...

低壓隨著東北季風更為增強 颱風論壇：因它強降雨恐持續到周六

目前位於台灣以東的熱帶擾動97W，今天隨著東北季風更為增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，將加速往西南移動...

菸商拒標尼古丁含量 拒菸聯盟呼籲下架

「加熱菸上市依法就是菸品，若不標示尼古丁，政府應該勇於下架！」

保障假牙品質 牙技師全聯會推「假牙產品資訊卡」

牙技師全聯會理事長林慶茂今天與多個團體在立委陳昭姿、王正旭陪同下舉行記者會，希望推出「假牙產品資訊」的假牙身分證，杜絕不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。