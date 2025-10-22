菸商拒標尼古丁含量 拒菸聯盟呼籲下架

「加熱菸上市依法就是菸品，若不標示尼古丁，政府應該勇於下架！」台灣拒菸聯盟22日召開記者會批評說，目前菸商寧願被罰500萬元，也不遵守《菸害防制法》標示尼古丁的規定，董氏基金會代表林清麗說，菸商不標示恐是因為含量超過政府標準。國健署應該依法嚴辦違法菸商。

含量恐超過不敢標？

台灣拒菸聯盟表示，《菸害防制法》規定，核准上市之加熱菸就是菸品，菸品容器應標示尼古丁含量，若是違反相關規定，可依同法第29條，針對違規的製造、輸入業者處最高新台處500萬元罰鍰，販賣者亦可處最高5萬元罰鍰。但21日卻出現加熱菸上市一天就未標示含量就下架的新聞，菸商根本是挑戰政府公權力。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為，菸商寧願被罰500萬元，也不願遵守《菸害防制法》標示尼古丁含量的規定，除了菸商有錢有權、不在意罰款，認為有錢就能擺平一切外，還有加熱菸的尼古丁含量恐超過台灣法規上限。

她說，國際報告指出加熱菸的尼古丁含量平均是4.7毫克，是台灣法律規定的上限1毫克的近5倍。

青少年容易成癮

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然提到，依據2024年發表於毒物學期刊的論文，檢視9個國家市售加熱菸產品，尼古丁平均含量4.7毫克/菸草柱，遠超過台灣紙菸合法含量每支菸最高1.0毫克。另依據美國菸商自己所公開的文件，其加熱菸平均1公克菸草含有18-20毫克尼古丁，換算約1支菸草柱含有4.3-6毫克尼古丁。

「尼古丁等於大腦毒藥！」台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，尼古丁會使人成癮，也會引起心跳加快、血壓升高等多種生理反應，並對多種器官造成傷害，尤其青少年大腦到25歲才完全成熟，愈早接觸菸品，就越容易產生對尼古丁的依賴、越早成癮。因此聯盟呼籲，政府應下架違法加熱菸，通路也勿成為違法加熱菸幫兇。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

