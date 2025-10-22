快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

創意飲品瘋傳！黑咖啡+小鳥化痰粉=西西里咖啡？ 醫師做出「這提醒」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
前陣子有網友於網路上發文表示，將感冒醫師常開的愛克痰，加入黑咖啡中，會因為愛克痰的酸甜口感，喝起來很像有檸檬跟氣泡風味的西西里咖啡。記者翁唯真／攝影
前陣子有網友於網路上發文表示，將感冒醫師常開的愛克痰，加入黑咖啡中，會因為愛克痰的酸甜口感，喝起來很像有檸檬跟氣泡風味的西西里咖啡。記者翁唯真／攝影

俗稱「小鳥化痰粉」的指示藥品「愛克痰」，近期被網友當作飲品調製原料，將黑咖啡搭配具有酸甜口感的「愛克痰」，其飲品口味如西西里咖啡，同樣具有檸檬的酸甜感，還有網友指出，加入2包愛克痰比較夠味。醫師提醒，這是民眾創新方式，即使「愛克痰」屬於溫和的藥物，但仍屬於藥品，不鼓勵民眾這樣食用。

愛克痰主要用途為減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性，其用法與劑量分別為成人及12歲以上每次5公克，一天3次，3至12歲依照不同年齡劑量不同，且為醫師藥師藥劑生指示藥品。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師朱本元表示，愛克痰這款藥物，主要是打斷痰液中醣蛋白的雙硫鍵，使其結構崩解，並且刺激支氣管分泌，以降低痰液的黏稠度，屬於一款溫和的藥物，吃起來酸酸甜甜，至於跟其他藥物或一起搭配服用，按照學理上，應不會產生特殊的交互作用，但仍需要進行臨床實驗，才能得知。

朱本元說，網友將愛克痰加入黑咖啡中，是一種創新、創意的方式，按學理推論，黑咖啡加愛克痰應不會產生副作用，但愛克痰仍屬於藥品，不鼓勵民眾作為飲品的調味食用。

愛克痰仿單指出，愛克痰的副作用極低，但如患有高血壓 ，如患有高血壓，心臟機能不全 ，心臟機能不全，甲狀腺機能亢進之患者應小心使用本藥。因愛克痰中含有抗組織胺「馬來酸溴苯那敏」（Brompheniramine Maleate），恐產生嗜睡的現象，服藥後最好不要駕駛車輛 ，操作機械及做其他須全神貫注的事情。

咖啡 藥品 醫師

延伸閱讀

人妻酒店狂歡…夫理論遭刺破心臟喪命 年輕男公關再判無期徒刑

閃兵集團不僅陳柏霖、修杰楷等人？ 北市證實10多名疑高血壓逃兵

地方役政單位不解閃兵資料如何造假 傳內政部擬加嚴體位判定

電廠心臟的守護者 台電鍋爐檢修員展現匠人魂

相關新聞

衝擊巨大！肉品市場、豬農、肉商、小吃店炸鍋：早該全面禁廚餘養豬

台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國...

影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

今年9月，高雄65歲李女士凌晨突然從睡夢中驚醒，說話不清、右手無力，家人察覺異狀隨即送往醫院，抵達急診已近凌晨3時，醫師...

加熱菸違規下架亂象 民團籲：菸商陰謀 恐有不能說的秘密

合法加熱菸開賣僅一天，即爆發標示爭議遭衛福部要求下架，針對外界質疑上市前未嚴格把關。台灣拒菸聯盟今天表示，跨國菸草公司無...

低壓隨著東北季風更為增強 颱風論壇：因它強降雨恐持續到周六

目前位於台灣以東的熱帶擾動97W，今天隨著東北季風更為增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，將加速往西南移動...

菸商拒標尼古丁含量 拒菸聯盟呼籲下架

「加熱菸上市依法就是菸品，若不標示尼古丁，政府應該勇於下架！」

保障假牙品質 牙技師全聯會推「假牙產品資訊卡」

牙技師全聯會理事長林慶茂今天與多個團體在立委陳昭姿、王正旭陪同下舉行記者會，希望推出「假牙產品資訊」的假牙身分證，杜絕不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。