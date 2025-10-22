創意飲品瘋傳！黑咖啡+小鳥化痰粉=西西里咖啡？ 醫師做出「這提醒」

俗稱「小鳥化痰粉」的指示藥品「愛克痰」，近期被網友當作飲品調製原料，將黑咖啡搭配具有酸甜口感的「愛克痰」，其飲品口味如西西里咖啡，同樣具有檸檬的酸甜感，還有網友指出，加入2包愛克痰比較夠味。醫師提醒，這是民眾創新方式，即使「愛克痰」屬於溫和的藥物，但仍屬於藥品，不鼓勵民眾這樣食用。

愛克痰主要用途為減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性，其用法與劑量分別為成人及12歲以上每次5公克，一天3次，3至12歲依照不同年齡劑量不同，且為醫師藥師藥劑生指示藥品。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師朱本元表示，愛克痰這款藥物，主要是打斷痰液中醣蛋白的雙硫鍵，使其結構崩解，並且刺激支氣管分泌，以降低痰液的黏稠度，屬於一款溫和的藥物，吃起來酸酸甜甜，至於跟其他藥物或一起搭配服用，按照學理上，應不會產生特殊的交互作用，但仍需要進行臨床實驗，才能得知。

朱本元說，網友將愛克痰加入黑咖啡中，是一種創新、創意的方式，按學理推論，黑咖啡加愛克痰應不會產生副作用，但愛克痰仍屬於藥品，不鼓勵民眾作為飲品的調味食用。

愛克痰仿單指出，愛克痰的副作用極低，但如患有高血壓 ，如患有高血壓，心臟機能不全 ，心臟機能不全，甲狀腺機能亢進之患者應小心使用本藥。因愛克痰中含有抗組織胺「馬來酸溴苯那敏」（Brompheniramine Maleate），恐產生嗜睡的現象，服藥後最好不要駕駛車輛 ，操作機械及做其他須全神貫注的事情。