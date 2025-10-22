三班護病比獎勵金拿去修天花板、買便當飲料？ 衛福部：違規將嚴懲

衛福部自2024年3月起，要求醫院分三班算護病比，發給醫院種種津貼、獎勵，今年6月首度發放5.47億元。台灣護理產業工會發現，部分醫院將這筆獎金拿來「修補天花板、購買便當飲料」未專款專用。衛福部今天表示，已經啟動調查，若有違反指定用途，將追回已核發款項並公告，從嚴辦理。

為推動醫院急性一般病床三班護病比制度，衛福部指出，除額外提供輪值夜班護理人員直接獎勵外，也提供三班護病比達標醫院獎勵，鼓勵醫院增聘留任護理人力。114年達標獎勵金至今已發放7.08億元，達標期間為113年3至114年6月，該獎勵金限用於護理人員之指定用途。對於有部分醫院將獎勵金用於購買制服、修繕等用途，已經啟動調查，並將依公告規定從嚴辦理。

衛福部強調，「三班護病比達標醫院獎勵」計畫於5月6日公告時，已明確規定獎勵應「專款專用」，限用於護理人員之指定用途，醫院應統籌運用於醫院護理人員，依各院護理人力流失之影響因素做差異性留任措施，醫院並應於院內主動公開獎勵金分配方式，向護理人員說明使用原則；該獎勵亦不得替代醫院原應核予之薪資及獎勵金。

「三班護病比達標醫院獎勵」計畫若以不實或偽造資料申請獎勵，經查證屬實者，相關人員除將依偽造文書、使公務員登載不實、詐欺與背信等罪追究法律責任外，並將追回已核發之款項。針對部分醫院將獎勵經費用於購買制服、修繕等用途一事，衛福部已經啟動調查，並將依公告規定從嚴辦理。

衛福部健保署網站持續公開各醫院填報三班護病比資料，也於「護助e起來」平台公開各醫院達標獎勵等資訊，並請醫院落實回報達標獎勵金運用方式，強化資訊透明與社會監督，以及辦理不定期稽核，確保款項運用符合計畫規定。如護理人員有獎勵相關爭議，可透過「護理職場爭議通報平台」申訴通報。