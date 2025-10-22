快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

三班護病比獎勵金拿去修天花板、買便當飲料？ 衛福部：違規將嚴懲

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部去年3月公告各層級醫院三班護病比標準，台灣護理產業工會發現，部分醫院將這筆獎金拿來「修補天花板、購買便當飲料」。本報資料照片
衛福部去年3月公告各層級醫院三班護病比標準，台灣護理產業工會發現，部分醫院將這筆獎金拿來「修補天花板、購買便當飲料」。本報資料照片

衛福部自2024年3月起，要求醫院分三班算護病比，發給醫院種種津貼、獎勵，今年6月首度發放5.47億元。台灣護理產業工會發現，部分醫院將這筆獎金拿來「修補天花板、購買便當飲料」未專款專用。衛福部今天表示，已經啟動調查，若有違反指定用途，將追回已核發款項並公告，從嚴辦理。

為推動醫院急性一般病床三班護病比制度，衛福部指出，除額外提供輪值夜班護理人員直接獎勵外，也提供三班護病比達標醫院獎勵，鼓勵醫院增聘留任護理人力。114年達標獎勵金至今已發放7.08億元，達標期間為113年3至114年6月，該獎勵金限用於護理人員之指定用途。對於有部分醫院將獎勵金用於購買制服、修繕等用途，已經啟動調查，並將依公告規定從嚴辦理。

衛福部強調，「三班護病比達標醫院獎勵」計畫於5月6日公告時，已明確規定獎勵應「專款專用」，限用於護理人員之指定用途，醫院應統籌運用於醫院護理人員，依各院護理人力流失之影響因素做差異性留任措施，醫院並應於院內主動公開獎勵金分配方式，向護理人員說明使用原則；該獎勵亦不得替代醫院原應核予之薪資及獎勵金。

「三班護病比達標醫院獎勵」計畫若以不實或偽造資料申請獎勵，經查證屬實者，相關人員除將依偽造文書、使公務員登載不實、詐欺與背信等罪追究法律責任外，並將追回已核發之款項。針對部分醫院將獎勵經費用於購買制服、修繕等用途一事，衛福部已經啟動調查，並將依公告規定從嚴辦理。

衛福部健保署網站持續公開各醫院填報三班護病比資料，也於「護助e起來」平台公開各醫院達標獎勵等資訊，並請醫院落實回報達標獎勵金運用方式，強化資訊透明與社會監督，以及辦理不定期稽核，確保款項運用符合計畫規定。如護理人員有獎勵相關爭議，可透過「護理職場爭議通報平台」申訴通報。

護病比 衛福部 制服

延伸閱讀

三班護病比獎勵遭濫用？醫院拿來買點心、修天花板 工會批荒謬

男大生註冊虛擬幣帳戶賺5千 害人損失百萬被判刑得賠41萬

服務從搖籃到墳墓 出院準備計畫可安排 衛福部：居家護理所自費比率低

斥資111億打造台大虎尾新大樓 護理人力成最大考驗

相關新聞

衝擊巨大！肉品市場、豬農、肉商、小吃店炸鍋：早該全面禁廚餘養豬

台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國...

影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

今年9月，高雄65歲李女士凌晨突然從睡夢中驚醒，說話不清、右手無力，家人察覺異狀隨即送往醫院，抵達急診已近凌晨3時，醫師...

加熱菸違規下架亂象 民團籲：菸商陰謀 恐有不能說的秘密

合法加熱菸開賣僅一天，即爆發標示爭議遭衛福部要求下架，針對外界質疑上市前未嚴格把關。台灣拒菸聯盟今天表示，跨國菸草公司無...

低壓隨著東北季風更為增強 颱風論壇：因它強降雨恐持續到周六

目前位於台灣以東的熱帶擾動97W，今天隨著東北季風更為增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，將加速往西南移動...

菸商拒標尼古丁含量 拒菸聯盟呼籲下架

「加熱菸上市依法就是菸品，若不標示尼古丁，政府應該勇於下架！」

保障假牙品質 牙技師全聯會推「假牙產品資訊卡」

牙技師全聯會理事長林慶茂今天與多個團體在立委陳昭姿、王正旭陪同下舉行記者會，希望推出「假牙產品資訊」的假牙身分證，杜絕不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。