光復節連假郵局也休息 僅台北故宮郵局營業

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
光復節連假郵局也休息，僅台北故宮郵局營業。郵局示意圖。本報資料照片
中華郵政今表示，今年10月24日至10月26日光復節連續假期，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全臺郵局郵務科(快捷股、郵務股或投遞股)及駐有守衛或保全之郵局(郵務股)，收寄國內、國際快捷郵件；另台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股(地址：桃園市大園區航勤北路18號)，亦提供收寄國際快捷郵件服務。因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政強制要求傳遞電子通關資訊(ITMATT)，寄往上述國家、地區（美國可寄送「100美元（含）以下之非商業性禮品」及「書籍」）之國際快捷商品類郵件請於營業日再至各局交寄。

郵局設於全國各地之i郵箱(寄件於連假後收攬)、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。

郵件 郵局 馬來西亞

