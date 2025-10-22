快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

衝擊巨大！肉品市場、豬農、肉商、小吃店炸鍋：早該全面禁廚餘養豬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國肉品市場暫停屠宰與拍賣5天。嘉市肉品市場接獲緊急通告，目前場內仍有上千頭待拍賣屠宰豬隻，圖為養豬場。記者魯永明／翻攝
台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國肉品市場暫停屠宰與拍賣5天。嘉市肉品市場接獲緊急通告，目前場內仍有上千頭待拍賣屠宰豬隻，圖為養豬場。記者魯永明／翻攝

台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國肉品市場暫停屠宰與拍賣5天，以阻斷疫情可能的傳播鏈。嘉義市肉品市場接獲緊急通告，目前場內仍有上千頭待拍賣屠宰豬隻。市場指出，下午照常屠宰拍賣，但5天全面停工，屠宰線與冷藏倉儲暫停運作。業者坦言，「消息來得太突然，完全沒有準備時間，這5天不只是肉品市場，承銷商、小吃攤、自助餐業者都會受波及，影響範圍太大，損失衝擊巨大。」

若屠宰與運輸全面中斷，冷凍庫存可支撐到3天，但新鮮肉供應勢必吃緊，預料短期內零售端將出現搶貨或漲價壓力。部分自助餐業者緊急加購豬肉備貨，「怕明天市場封起來，就買不到肉」。豬農群組間則炸開鍋，許多人既擔心疫情，也憤怒於防疫政策變化太快。有豬農直言， 「政府早該全面禁廚餘養豬，這才是破口！」嘉縣家畜疾病防治所也同步啟動防疫應變，呼籲各養豬戶加強場區消毒、嚴控閒雜人員出入、停止餵食廚餘，共同防堵疫情。

非洲豬瘟是高度致死性的豬隻疫病，雖對人無害，但一旦入侵豬場，恐造成全面撲殺，重創台灣豬肉產業。農業部呼籲全國民眾與業者提高警覺，不要攜帶或購買境外肉製品，並遵守禁運與防疫措施。陳駿季強調，「防疫一刻不能鬆懈，守住台灣最後的乾淨防線。」

專家指出，全台屠宰暫停將對肉品市場短期供應造成壓力，豬肉價格可能上漲一至兩成，尤其影響早餐店、自助餐及滷味業者等高用量行業。部分大型量販與連鎖餐飲已啟動庫存調節機制，改以冷凍肉或雞、牛肉替代。若結果確認為陰性，市場可望迅速恢復；但若確診為非洲豬瘟，屆時將進入長期封控，整體畜牧業恐遭重創。

台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國肉品市場暫停屠宰與拍賣5天。嘉市肉品市場接獲緊急通告，目前場內仍有上千頭待拍賣屠宰豬隻。記者魯永明／翻攝
台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國肉品市場暫停屠宰與拍賣5天。嘉市肉品市場接獲緊急通告，目前場內仍有上千頭待拍賣屠宰豬隻。記者魯永明／翻攝

非洲豬瘟 肉品市場 疫情

延伸閱讀

陳駿季：烏山頭水庫水質符合標準 外界勿恐慌

農地防猴害 陳駿季：再不處理未來5年獼猴進市區

遭疑擴大對美採購在關稅換什麼 陳駿季罕怒回勿刻意曲解 張啓楷氣拍桌

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

相關新聞

衝擊巨大！肉品市場、豬農、肉商、小吃店炸鍋：早該全面禁廚餘養豬

台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國...

海鷗颱風將生成？ 鄭明典：小低壓環流中心整合了 若達1條件恐成颱

東北部海面的低氣壓向南緩慢移動，受這個低氣壓和東北季風雙重影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典今天在臉...

影／高雄長庚取栓破千例 65歲婦凌晨突發腦中風隔日清醒能行走

今年9月，高雄65歲李女士凌晨突然從睡夢中驚醒，說話不清、右手無力，家人察覺異狀隨即送往醫院，抵達急診已近凌晨3時，醫師...

加熱菸違規下架亂象 民團籲：菸商陰謀 恐有不能說的秘密

合法加熱菸開賣僅一天，即爆發標示爭議遭衛福部要求下架，針對外界質疑上市前未嚴格把關。台灣拒菸聯盟今天表示，跨國菸草公司無...

低壓隨著東北季風更為增強 颱風論壇：因它強降雨恐持續到周六

目前位於台灣以東的熱帶擾動97W，今天隨著東北季風更為增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，將加速往西南移動...

菸商拒標尼古丁含量 拒菸聯盟呼籲下架

「加熱菸上市依法就是菸品，若不標示尼古丁，政府應該勇於下架！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。