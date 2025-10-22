衝擊巨大！肉品市場、豬農、肉商、小吃店炸鍋：早該全面禁廚餘養豬

台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，震撼全台養豬產業。農業部長陳駿季上午緊急召開記者會，全國豬隻「禁運、禁載、禁廚餘養豬」，全國肉品市場暫停屠宰與拍賣5天，以阻斷疫情可能的傳播鏈。嘉義市肉品市場接獲緊急通告，目前場內仍有上千頭待拍賣屠宰豬隻。市場指出，下午照常屠宰拍賣，但5天全面停工，屠宰線與冷藏倉儲暫停運作。業者坦言，「消息來得太突然，完全沒有準備時間，這5天不只是肉品市場，承銷商、小吃攤、自助餐業者都會受波及，影響範圍太大，損失衝擊巨大。」

若屠宰與運輸全面中斷，冷凍庫存可支撐到3天，但新鮮肉供應勢必吃緊，預料短期內零售端將出現搶貨或漲價壓力。部分自助餐業者緊急加購豬肉備貨，「怕明天市場封起來，就買不到肉」。豬農群組間則炸開鍋，許多人既擔心疫情，也憤怒於防疫政策變化太快。有豬農直言， 「政府早該全面禁廚餘養豬，這才是破口！」嘉縣家畜疾病防治所也同步啟動防疫應變，呼籲各養豬戶加強場區消毒、嚴控閒雜人員出入、停止餵食廚餘，共同防堵疫情。

非洲豬瘟是高度致死性的豬隻疫病，雖對人無害，但一旦入侵豬場，恐造成全面撲殺，重創台灣豬肉產業。農業部呼籲全國民眾與業者提高警覺，不要攜帶或購買境外肉製品，並遵守禁運與防疫措施。陳駿季強調，「防疫一刻不能鬆懈，守住台灣最後的乾淨防線。」