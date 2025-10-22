快訊

餐後勤刷牙反蛀牙？醫揭關鍵錯誤：太用力反傷牙齦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
莊雅淳醫師示範正確刷牙方式，提醒民眾將刷毛斜向牙齦溝，輕柔來回刷，養成良好清潔習慣，才能有效守護口腔健康。圖／新竹台大分院提供
新竹45歲劉小姐長期保持餐後刷牙習慣，但仍出現蛀牙、牙齦發炎等問題。就醫後才發現，原來她為了達到更乾淨的效果，總是過度用力刷洗牙齒與牙齦。醫師提醒，刷牙並非越用力越好，搭配適當清潔工具與方式，才能有效去除牙菌斑。

新竹台大分院牙科部醫師莊雅淳表示，刷牙看似是日常小事，實際上卻關乎許多細節與技巧。門診中常見民眾因刷牙方式錯誤，尤其是特定區域清潔不全或用力過猛，反而導致牙周病與蛀牙問題反覆發生，應將刷毛斜向牙齦溝，輕柔來回刷，每日維持良好清潔習慣。

莊雅淳表示，用於牙齒表面清潔，建議使用小刷頭、刷毛柔軟細緻（小於0.23毫米）的尼龍或人造纖維牙刷，以利深入齒縫與牙齦溝部位清潔，並搭配牙線或牙間刷，用於牙縫部位的清潔，對於已有牙齦萎縮或牙周病的患者，使用牙間刷往往能比牙線更有效地清除鄰接面牙菌斑。

莊雅淳指出，部分智慧型電動牙刷具壓力感測與APP回饋功能，可協助掌握刷牙力道與時間。短期研究顯示，電動牙刷可多去除約10%的牙菌斑，並有助改善牙齦發炎，但因研究差異大，仍缺乏一致的長期結論，是否使用，應依個人預算與習慣選擇。

莊雅淳也說，電動牙刷旋轉震盪式電動牙刷通常為圓形刷頭，透過旋轉與震動動作直接去除牙菌斑，適用於菌斑易堆積或有牙齦發炎高風險的族群，如矯正患者；音波式則利用高頻震動產生流體動力，進行較溫和的清潔，適合牙齒與牙齦敏感者使用。

醫師提醒，刷牙並非越用力越好，應以細緻、全面且持之以恆為原則，並搭配適當的清潔工具與方式，才能有效去除牙菌斑、維持口腔健康。若出現牙齦出血、敏感或退縮等情形，應盡早就醫，必要時可透過牙齦移植手術改善組織結構、穩定牙齒。

