痠痛貼布總讓關節卡卡？日本自衛隊教妙招 貼哪裡都不易脫落

根據日媒「Huffpost」報導，氣候涼爽的秋天正適合運動，一開始運動，難免就會有些肌肉痠痛。此時，痠痛貼布就能派上用場，但貼布最大的缺點，莫過於貼在關節處時容易翹起脫落。針對這個常見的惱人問題，日本自衛隊東京地方協力本部在官方X（@tokyo_pco）上發布了一則教學影片，親自示範了幾種能讓貼布「服服貼貼」的妙招，引發日本網友熱烈迴響。

標題為「5種不易脫落的貼布貼法」影片，首先示範了最常使用、也最容易脫落的「膝蓋」部位。自衛隊教官建議，先將貼布橫向對折，接著用剪刀在折疊的「正中央」剪開一道切口。將貼布攤開後，先貼住膝蓋上方，再將剪了切口的兩邊貼布，分別繞過膝蓋兩側貼上。這個簡單的「開岔」，不僅能讓貼布牢牢固定，在彎曲或伸展膝蓋時也會更加靈活。

接著是腳後跟的「阿基里斯腱」。這次是將貼布縱向折起約三分之一，同樣在中間剪開一道切口。貼的時候，將剪開的兩邊分別貼在腳踝兩側，就能讓貼布完美服貼，不易因行走摩擦而掀起。影片中還介紹了其他適用於頸部、肩膀和手部等關節處的實用撇步。

這則貼文迅速獲得超過2000個讚，許多日本網友紛紛留言表示：「這太有用了！」、「完全沒想到還有這招」、「真是非常實用的知識」。更有不少人讚嘆：「不愧是專業的！」顯然，對於經常需要高強度訓練和活動的自衛隊員來說，如何固定痠痛貼布，確實是他們必須掌握的專業生活技能之一。