包容友善 雪見遊憩區第一條「無障礙友善步道」啟用

雪霸國家公園管理處歷時8個月完成雪見遊憩區第一條「無障礙友善步道」，希望健全雪霸國家公園無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會；雪管處強調，這條步道更是傳遞平等與友善理念的橋梁。

雪管處表示，雪霸國家公園雪見遊憩區位在苗栗縣泰安鄉梅園村，區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。園區內有多條林間步道，提供遊客體驗雪見中海拔闊葉林帶的森林景觀，來一場森林療癒場域，非常適合一般遊客健行。

為推廣無障礙友善的環境，雪管處選擇園區內司馬限林道一段合適的自然林間步道，改建增設為符合國家標準的無障礙設施步道，全長約300公尺，步道全程採用透水性鋪面，並加寬至120公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者與行動不便者、年長者及稚齡兒童也能輕鬆悠遊，飽覽沿途生態美景及遠眺壯麗稜線景觀。