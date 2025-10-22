包容友善 雪見遊憩區第一條「無障礙友善步道」啟用

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
無障礙步道終點處，視野開闊，可以遠眺「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線，令人心曠神怡。圖／雪霸國家公園管理處提供
無障礙步道終點處，視野開闊，可以遠眺「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線，令人心曠神怡。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處歷時8個月完成雪見遊憩區第一條「無障礙友善步道」，希望健全雪霸國家公園無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會；雪管處強調，這條步道更是傳遞平等與友善理念的橋梁。

雪管處表示，雪霸國家公園雪見遊憩區位在苗栗縣泰安鄉梅園村，區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。園區內有多條林間步道，提供遊客體驗雪見中海拔闊葉林帶的森林景觀，來一場森林療癒場域，非常適合一般遊客健行。

為推廣無障礙友善的環境，雪管處選擇園區內司馬限林道一段合適的自然林間步道，改建增設為符合國家標準的無障礙設施步道，全長約300公尺，步道全程採用透水性鋪面，並加寬至120公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者與行動不便者、年長者及稚齡兒童也能輕鬆悠遊，飽覽沿途生態美景及遠眺壯麗稜線景觀。

雪管處強調，無障礙設施的設置是雪霸國家公園園區未來發展的重點工作方向，雪霸將持續盤點並推動更多友善設施，讓國家公園不再只是壯麗風景的代名詞，而是能讓所有民眾自在享受的共融空間。這條步道的完成不僅是一項中高海拔地區無障礙設施的完工，更是台灣邁向一個更包容、更友善社會的重要一步。

雪霸國家公園管理處歷時8個月完成雪見遊憩區第一條「無障礙友善步道」，希望健全雪霸無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會。記者胡蓬生／攝影
雪霸國家公園管理處歷時8個月完成雪見遊憩區第一條「無障礙友善步道」，希望健全雪霸無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會。記者胡蓬生／攝影
雪見遊客中心周邊設有解說牌，提供無障礙步道及相關服務設施位置與資訊指引。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪見遊客中心周邊設有解說牌，提供無障礙步道及相關服務設施位置與資訊指引。圖／雪霸國家公園管理處提供
步道工程完工後，提供行動不便人士悠遊雪見遊憩區、欣賞高山美景。圖／雪霸國家公園管理處提供
步道工程完工後，提供行動不便人士悠遊雪見遊憩區、欣賞高山美景。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 雪霸 輪椅

