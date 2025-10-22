台東縣啟動加熱菸品聯合稽查專案 違規最高罰500萬元

加熱菸產品日前正式於全國超商通路上架販售，但因部分品項未標示尼古丁濃度，涉及菸品容器標示不符合規範，衛福部已要求廠商全面回收違規產品；台東縣衛生局啟動聯合稽查專案，針對全縣73家便利商店稽查，確認不符合商品均已全數下架並回收處理。

衛生局長孫國平表示，菸品容器應依菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法，明確標示尼古丁及焦油含量。如產品外包裝未依規定標示者，其製造或輸入業者將處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並限期回收或退運；屆期未回收或退運者，將按次處罰。

加熱菸產品雖已核准上市，惟為防杜未經核准產品流入市面，衛生局立即啟動加熱菸聯合稽查專案，加強稽查力度，並於10月20日起針對全縣73家便利商店進行聯合稽查，全面檢視各販售據點是否遵守菸害防制法相關規定。

此次聯合稽查，除檢核便利商店是否販售未經核准的加熱菸或非法加熱器具外，也同步查察是否有違規販售予未滿20歲者，截至目前查核結果均符合規定。衛生局強調，對於菸害防制政策絕不鬆懈，將持續嚴格查緝、即時處置，呼籲業者遵守菸害防制法規定。

