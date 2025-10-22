快訊

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

台東縣啟動加熱菸品聯合稽查專案 違規最高罰500萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局啟動加熱菸品聯合稽查專案，針對全縣73家便利商店實施稽查。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局啟動加熱菸品聯合稽查專案，針對全縣73家便利商店實施稽查。圖／台東縣政府提供

加熱菸產品日前正式於全國超商通路上架販售，但因部分品項未標示尼古丁濃度，涉及菸品容器標示不符合規範，衛福部已要求廠商全面回收違規產品；台東縣衛生局啟動聯合稽查專案，針對全縣73家便利商店稽查，確認不符合商品均已全數下架並回收處理。

衛生局長孫國平表示，菸品容器應依菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法，明確標示尼古丁及焦油含量。如產品外包裝未依規定標示者，其製造或輸入業者將處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並限期回收或退運；屆期未回收或退運者，將按次處罰。

加熱菸產品雖已核准上市，惟為防杜未經核准產品流入市面，衛生局立即啟動加熱菸聯合稽查專案，加強稽查力度，並於10月20日起針對全縣73家便利商店進行聯合稽查，全面檢視各販售據點是否遵守菸害防制法相關規定。

此次聯合稽查，除檢核便利商店是否販售未經核准的加熱菸或非法加熱器具外，也同步查察是否有違規販售予未滿20歲者，截至目前查核結果均符合規定。衛生局強調，對於菸害防制政策絕不鬆懈，將持續嚴格查緝、即時處置，呼籲業者遵守菸害防制法規定。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 加熱菸 便利商店

延伸閱讀

屏東縣酒駕車禍釀6死296傷比去年增 警27日起祭專案

加熱菸標示違規下架 國健署事前無審查包裝

加熱菸審查過程「沒看包裝」？ 衛福部：繼續追查業者責任

加熱菸開賣不到一天！ 衛福部勒令下架8品項「未標尼古丁」

相關新聞

要成亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家破功？ 台中發現非洲豬瘟

今天傳出台中市有非洲豬瘟，農業部今天將在農業部一樓大廳舉辦「疑似法定動物傳染病說明記者會」，據了解，由農業部部長陳駿季部...

日本人三餐吃白飯卻不會得糖尿病？醫揭2原因：比例屬全球中等偏低

日本人三餐吃白米飯，有網友好奇為何不會罹患糖尿病。對此，網紅醫師蒼藍鴿（本名吳其穎）表示，日本人罹患糖尿病的比例屬於全球中等偏低…

直播／台中斃死豬疑非洲豬瘟 農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

農業部今天上午表示，將於上午10時在農業部舉辦「疑似法定動物傳染病說明記者會」，由農業部長陳駿季主持。

拜耳控貨、民眾憂缺藥 健保署揭這款藥市占率近16％

衛福部公布將有47項藥品擬退出台灣市場，民眾日前在社群平台指出，如拜耳的阿斯匹林腸溶膜衣錠100毫克、醣祿錠50毫克、醣...

海鷗颱風將生成？ 鄭明典：小低壓環流中心整合了 若達1條件恐成颱

東北部海面的低氣壓向南緩慢移動，受這個低氣壓和東北季風雙重影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。前中央氣象局長鄭明典今天在臉...

出國旅遊注意！日本簽證費大漲...台灣免簽「這費用」也要付 調漲金額、上路時間曝光

日本旅遊注意！為反映行政成本上升並與歐美接軌…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。