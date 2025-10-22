遠離新店溪、淡水河岸行水區！翡翠水庫中午12時起調節性放水

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫預計中午12時每秒310立方公尺調節性放水。圖／取自翡管局網站
東北季風與低氣壓共伴效應影響，為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，今天上午9時累積降雨量555.1毫米，水庫水位為166.5公尺，距滿水位3.5公尺，水位持續上升，將調節放水。

翡管局指出，依翡翠水庫運用要點規定，預計今天中午12時起，以流量每秒310立方公尺，進行調節性放水。期間仍將密切關注水庫集水區實際降雨及進流量，機動調整。

另外，也通報翡翠水庫下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施。同時，也籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。同時也請水庫下游新店溪、淡水河河道內之施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。

翡管局表示，這次翡翠水庫預防性調節放水之前，翡管局將於河道沿岸進行「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣 播服務」進行「水庫放水警戒」訊息通知民眾，籲請民眾配合。

翡翠水庫 淡水河 雨量

