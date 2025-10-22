防範結核病 新北動保處檢測五股養鹿場檢驗全合格
結核病是人畜共通疾病，為防範結核病，新北市動保處至五股區「野山養鹿場」，為場內33隻水鹿及梅花鹿進結核菌素檢驗，結果全部合格，確保鹿場動物健康以及環境衛生無虞無結核菌汙染。
結核病會造成咳嗽、咳血、發燒等症狀，鹿ヽ牛及羊等動物皆會感染，常造成人和動物感染，在抗生素及卡介苗未發明的年代，被認為絕症，難以治癒。近代醫藥進步疫情己獲控制，但時有抗藥性菌種出現，防疫仍不能掉以輕心。
為確保乳牛及乳羊健康動保處每年皆強制進行檢測，鹿雖感染率比較低未強制進行檢測，不過仍鼓勵鹿農申請檢驗，以維護國人健康。
飼主陳裔相表示，鹿茸是一種高經濟價值的中藥材，自古以來皆是人們喜愛的健康保健食品，最常用於添加中藥泡酒或是經烘乾處理研磨成鹿茸粉，他經營鹿場已達30年，憑藉自學與不斷改良技術，他於2021年成功養殖梅花鹿產出138.9兩鹿茸，在鹿種改良與飼養技術方面有卓越成就，並致力於提升產品品質，做好各項防疫及檢測，守護鹿群的健康，也保護消費者食用安全。
動保處表示，為防範人畜共通傳染結核病發生，獸醫師每年都會和牧場聯手進行檢驗以及消毒防疫工作，除了保障鹿隻身體健康，也可透過防疫編號來加強健康管理，方便牧場每天檢視鹿隻醫療照護，維護產品品質，確保鹿農產業永續經營。另呼籲民眾選購檢驗合格有標章認證鹿茸及鮮奶，才能食的安心，健康有保障。
