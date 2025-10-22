快訊

年底旅運旺盛 台灣高鐵11月7日起逢周末短期增班

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
年底旅運需求增，台灣高鐵11月7日起至明年初逢周末短期增班。聯合報系資料照
年底旅運需求增，台灣高鐵11月7日起至明年初逢周末短期增班。聯合報系資料照

因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛，台灣高鐵公司規畫自11月7日（五）起至2026年1月4日（日）之周末（五、六、日）及12月31日（三）實施短期增班；經綜合考量運能調度及旅運需求，每周末增開8至23班次，12月31日則增開2班次，以加強服務旅客，期間內總計增開147班次列車（南下74班，北上73班）。

高鐵公司指出，欲購買11月23日（日）以前之周末增開車次的旅客，可自10月24日本周五凌晨零時起預購所需的車票，11月24日（一）以後各增開車次，將依一般預售時程陸續開放購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵公司表示，本次短期增班規畫，特別針對周五、周六以及周日旅客購票踴躍時段規畫增班，以加強服務周末返鄉、出遊或是參加各種聚會活動的旅客。台灣高鐵公司敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統提早訂位、購票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購各增開班次的車票，享受舒適、便捷的高鐵旅程。

台灣高鐵將自11月7日起每周五調整3班南下區間車載客始發站為台北站，營運區間變更為「台北─台中」，台北（含）以南各站時刻不變，原車次1541、1545、1553配合變更為3541、3545及3553，敬請搭乘上述車次的旅客特別留意。

台灣高鐵公司提醒，本次增開之夜間北上1698車次（於11月22日至23日及12月6日至7日增開）、1296車次（於11月23日及12月7日增開），僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達部分車站時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間00時30分抵達端點站），敬請搭乘上述車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

