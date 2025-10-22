拜耳控貨、民眾憂缺藥 健保署揭這款藥市占率近16％

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

衛福部公布將有47項藥品擬退出台灣市場，民眾日前在社群平台指出，如拜耳的阿斯匹林腸溶膜衣錠100毫克、醣祿錠50毫克、醣祿錠100毫克，因產品已不敷成本，藥廠決定停止由國外持續進口，且因產品目前於國內庫存存貨有限，自10月3日起控管供貨量。

依拜耳文件指出，因近年國外製造廠生產的成本持續上升，該3款產品已不敷成本，將停止由國外持續進口貨品，且產品目前於國內庫存貨品有限，將於3日起控管供貨數量，敬請見諒。

衛福部健保署醫審及藥材組長黃郁文今表示，阿斯匹靈為全球上市逾120年的藥品，經統計，113年拜耳公司的阿斯匹靈市占率為3.5%，健保給付同成分學名藥有33項，以醫學中心為例，僅4家有使用。

另醣祿錠50毫克及100毫克113年市占率分別為10.8%、15.7%，健保給付同成分學名藥分別為23項、5項，醫學中心僅有4家、2家有使用，其他院所多以使用學名藥為主。

為強化藥品供應鏈，黃郁文說，健保署已公告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，提供藥品多元核價措施。此外，113年已調升200多項藥品支付價格。

另外，為完備藥品供應韌性，114年行政院也於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中，挹注全民健康保險基金200億元，以因應製造成本提升所需，未來健保署會全力穩固藥品供應鏈，穩定臨床所需，確保民眾用藥權益。

拜耳指出，阿斯匹林等該3款產品已不敷成本，將停止由國外持續進口貨品，並於本月3日起控管供貨數量。圖／基層藥師協會理事長沈采穎提供
