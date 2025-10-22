快訊

慢性肺阻塞國人10大死因第7名 中醫師：要潤肺止咳、補脾滋腎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
天寶中醫診所院長陳霖光醫師近日診治數名慢性肺阻塞患者，顯示多種中藥對緩解病情有很大幫助。記者游振昇／攝影
天寶中醫診所院長陳霖光醫師近日診治數名慢性肺阻塞患者，顯示多種中藥對緩解病情有很大幫助。記者游振昇／攝影

慢性肺阻塞高居國人10大死因第7名，每年近5000人因而死亡，除了使用西藥支氣管擴張劑、類固醇、去痰藥，中醫也有很多藥材可幫助改善病情。天寶中醫診所院長陳霖光醫師最近診治數名慢性肺阻塞患者，結果顯示多種中藥對緩解病情有很大幫助。

可緩解病情中藥包括栝蔞、杏仁、貝母、款冬花、桔梗、五味子、黨參、熟地黃等。其中病患黃姓男子原本連爬上二樓都會喘，中藥治療後咳嗽痰喘改善許多，還可騎腳踏車運動。

天寶中醫診所院長陳霖光醫師表示，慢性肺阻塞是因氣管長期發炎，導致咳嗽、痰多、易喘、胸悶等症狀，包括慢性支氣管炎與肺氣腫。中醫治療原則是「潤肺止咳、降逆平喘、補脾滋腎」。具體藥材包括栝蔞潤肺治嗽、杏仁降氣行痰、貝母清熱化痰、款冬花止咳平喘、桔梗去痰排膿、五味子補肺滋腎、黨參補脾益氣、熟地黃補陰滋腎。

陳霖光醫師說，慢性肺阻塞患者會喘、呼吸困難，中醫認為不單是肺的問題，很多患者體力變差、容易疲倦、少氣乏力這都是脾虛表現，用黨參補脾益氣最恰當；還有患者自覺吸不到氣、腰痠膝軟這都是腎虛表現，用五味子與熟地黃滋腎最有效，這就是中醫整體治療的優勢。

陳霖光表示，慢性肺阻塞症狀與感冒或氣喘類似，許多人罹患此病而不自知。健保署資料顯示，台灣約有40萬人等到就醫確診時已是中重度病情，如果每年咳嗽超過3個月且痰多，加上如此症狀持續兩年，就應提高警覺。此病高危險群包括抽菸或吸入二手菸、工作或居住環境接觸有害氣體、女性長期吸入㕑房油煙、甚至是暴露於高濃度PM2.5者都應小心。

