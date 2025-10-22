輸送水氣路徑擴大南修 他曝花蓮今雨彈「比昨天大又強」

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天的天氣受到受東北季風及台灣東部外海的擾動97W的雙重影響，桃園以北、基隆及宜蘭地區整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率。

林得恩說，其中，基隆北海岸、雙北山區及宜蘭地區應防範「長時間強降雨」，易有土壤含水量飽和及局部豪雨等級以上降雨發生。

另一方面，由於環境風向改變，林得恩說，輸送水氣路徑擴大南修，今天竹苗及花蓮地區亦有局部大雨發生的機率；尤其是，花蓮降雨的區域及強度都會比昨天來得大且強，也要特別提醒注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。