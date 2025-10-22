聽新聞
0:00 / 0:00
輸送水氣路徑擴大南修 他曝花蓮今雨彈「比昨天大又強」
東北季風及低氣壓影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天的天氣受到受東北季風及台灣東部外海的擾動97W的雙重影響，桃園以北、基隆及宜蘭地區整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率。
林得恩說，其中，基隆北海岸、雙北山區及宜蘭地區應防範「長時間強降雨」，易有土壤含水量飽和及局部豪雨等級以上降雨發生。
另一方面，由於環境風向改變，林得恩說，輸送水氣路徑擴大南修，今天竹苗及花蓮地區亦有局部大雨發生的機率；尤其是，花蓮降雨的區域及強度都會比昨天來得大且強，也要特別提醒注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言